Transferts - PSG : Un rencard surprise déballé dans la presse ?

Axel Cornic

Prêté à la Juventus lors du dernier mercato hivernal, Randal Kolo Muani a connu les montagnes russes en seulement quelques mois. Il y a encore quelques semaines, la presse italienne assurait que sa permanence à Turin était quasiment actée, mais désormais il semble toujours plus proche d’un retour au Paris Saint-Germain.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du PSG, juste derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment convaincu. Son profil ne collait pas du tout avec le football prôné par Luis Enrique et il a dû faire ses valises pour se relancer du côté de la Serie A, avec un prêt à la Juventus.

Quel avenir pour Kolo Muani ?

Le problème, c’est que ça n’a duré qu’un mois ! Après des débuts fracassants, Kolo Muani est peu à peu rentré dans le rang et le départ de Thiago Motta n’a pas arrangé sa situation. Depuis le départ de l’ancien du PSG et l’arrivée d’Igor Tudor, le Français n’est plus si indispensable pour la Juventus.

Le PSG veut rencontrer la Juventus

Pourtant, tout n’est pas perdu. D’après les informations de Lorenzo Benedetto, le PSG aurait promis à la Juventus d’organiser une rencontre à la fin de la saison afin de parler de l’avenir de Randal Kolo Muani. Le vice-directeur de TMW assure que les Bianconeri seront sollicité en priorité avant tout autre club.