Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Kolo Muani ?

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Randal Kolo Muani est actuellement prêté à la Juventus jusqu'au 30 juin. Intéressée par l'idée de conserver l'attaquant français en fin de saison, la Vieille Dame pourrait changer d'avis à cause d'Igor Tudor, qui ne semblait pas être un grand fan du joueur depuis son arrivée à Turin. Mais ce mercredi, le Croate a fait passer un message fort à Randal Kolo Muani.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani n'a jamais réussi à s'imposer à Paris. Et à la fin de l'année 2024, l'attaquant de 26 ans est sorti des plans de Luis Enrique. Pour retrouver du temps de jeu, Randal Kolo Muani s'est engagé en faveur de la Juventus, étant prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison.

Tudor a titularisé Kolo Muani

Titulaire indiscutable sous la houlette de Thiago Motta, Randal Kolo Muani a perdu du crédit lorsqu'Igor Tudor a posé ses valises à Turin. En effet, l'attaquant du PSG est devenu remplaçant avec l'arrivée du Croate. L'ancien coach de l'OM préférant titulariser Dusan Vlahovic. Mais ce mercredi, Igor Tudor a associé le Serbe et Randal Kolo Muani à Parme. Un choix qui n'a pas forcément fonctionné, puisque la Juve s'est inclinée 1-0 à l'extérieur. Malgré tout, le technicien de 47 ans a lâché une grande annonce sur l'international français lors d'un entretien accordé à Sport Mediaset.

Tudor est heureux d'entraineur Kolo Muani

« La période de disette de Dusan Vlahovic et de Randal Kolo Muani ? Je ne suis pas inquiet. Je suis heureux de les entraîner, ce sont des joueurs forts. Il y a des périodes comme ça, chaque joueur fait partie d'un groupe. Je n'aime pas parler des individualités, on fait des analyses, mais je ne suis jamais préoccupé. C'est ce que doit faire un entraîneur, je dois faire ressortir le meilleur des joueurs, les aider. Nous voulons que les attaquants marquent, mais il faut accepter un moment comme celui-ci », a déclaré Igor Tudor, le coach de la Juventus. Reste à savoir si cela relancera l'avenir de Randal Kolo Muani à la Juventus. Pour rappel, la Vieille Dame penserait à garder le Français si, et seulement si, le Croate ne prolonge pas cet été. Les deux hommes étant engagés jusqu'au 30 juin avec les Bianconeri.