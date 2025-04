ASSE : Un futur jackpot déjà annoncé sur le mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Lucas Stassin débarquait à l'ASSE en provenance de Westerlo. Un transfert onéreux puisque le Belge avait été acheté 10M€. Un lourd investissement pour le club stéphanois qui devrait toutefois s'y retrouver financièrement. En effet, en cas de vente, Stassin devrait rapporter un joli chèque aux Verts.

Avec 12 buts en Ligue 1, Lucas Stassin réalise une excellente saison. Malgré la situation de l'ASSE, l'attaquant belge réussit donc à surnager, c'est d'ailleurs lui qui a offert la victoire lors du derby face à l'OL avec un doublé. Pour l'avenir, l'ASSE avait mis le prix. Stassin avait ainsi été acheté 10M€ et il devrait rapporter plus aux Verts.

« Sa valeur a forcément augmenté »

Agent FIFA, Christophe Mongai s'est confié sur la valeur de Lucas Stassin qui a décollé depuis qu'il a rejoint l'ASSE. Pour ButFootballClub, il a alors expliqué : « Sa valeur a forcément augmenté principalement à cause de plusieurs paramètres. Déjà, il a prouvé qu’il pouvait performer dans un grand championnat européen. Il a seulement 20 ans. Il n’est pas uniquement buteur mais aussi passeur. Et entre son passage à Westerlo et l’ASSE, il est quand même à 34 buts inscrits et 12 passes décisives en 73 matches. Ce sont d’excellentes statistiques ».

« Un joueur comme ça il y aura plusieurs prétendants »

« Une relégation impacterait-elle sa valeur ? Pour être honnête cela n’aide jamais lorsqu’un club descend de division. Forcément. Après je pense que sur un joueur comme ça il y aura plusieurs prétendants donc cela sera certainement moins impactant », a-t-il poursuivi concernant Lucas Stassin et sa valeur.