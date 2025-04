Il a signé au PSG, la bataille est gagnée !

Alexis Brunet

Cette saison, Fabian Ruiz s’est définitivement imposé au PSG comme l’un des joueurs les plus importants de Luis Enrique. Pourtant, l’Espagnol aurait pu ne jamais faire le bonheur de Paris. En effet, à l’été 2022, de nombreux clubs étaient sur la piste du milieu de terrain, comme le Real Madrid ou bien le FC Barcelone.

Mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions. Si Luis Enrique a l’habitude de brouiller les pistes et de tenter quelques coups tactiques, cela fait plusieurs mois qu’une équipe type s’est dessinée à Paris. En tout cas, le milieu du club de la capitale ne change pas souvent et il est la plupart du temps composé de Vitinha, de Joao Neves et de Fabian Ruiz.

Ruiz est devenu essentiel au PSG

Lors de son arrivée au PSG en 2022 et jusqu’au début de cette saison, Fabian Ruiz avait du mal à s’imposer au sein de l’équipe parisienne. Finalement, l’Espagnol a réussi à élever son niveau de jeu et à convaincre Luis Enrique de lui faire confiance la plupart du temps. Une confiance qui se retrouve dans les chiffres, puisque l’ancien joueur du Napoli est l’un des éléments les plus utilisés par le coach du club de la capitale, avec déjà 47 matches toutes compétitions confondues pour trois buts et neuf passes décisives.

Le Real Madrid voulait Ruiz

Fabian Ruiz brille au PSG, mais ça aurait pu ne jamais être le cas. En effet, selon les informations du Parisien, le milieu de terrain était également courtisé en 2022 par le Real Madrid, le FC Barcelone et Arsenal. Alors à Naples, le milieu de terrain avait finalement décidé de tenter l’aventure à Paris, et grand bien lui a pris. Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le champion de France, Fabian Ruiz pourrait toutefois décider de faire son retour dans son pays natal à l’avenir. S’il maintient ce niveau, les géants espagnols seront sûrement toujours présents.