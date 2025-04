Signature de Mbappé, une star est dégoûtée !

Axel Cornic

Annoncé du côté de l’Arabie Saoudite, Vinicius Jr pourrait finalement prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2030. Une décision qui interroge, surtout avec une arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier, qui a drastiquement réduit la place qu’il avait dans le projet madrilène.

La machine du Real Madrid roulait sur l’Europe depuis plusieurs années. Notamment grâce à un Vinicius Jr qui marchait sur l’eau et qui était le fer de lance de l’attaque de Carlo Ancelotti. Mais tout a changé l’été dernier, puisque l'attaquant brésilien a vu débarquer Kylian Mbappé en provenance du PSG.

« Prolonger n'est pas un bon choix pour Vinicius »

Rapidement, la star française a commencé à faire de l’ombre à Vinicius Jr, que certains ont commencé à annoncer proche d’un possible départ du Real Madrid. Mais finalement, il ne pourrait pas seulement rester au club, mais également signer un très gros contrat jusqu’en 2030. Du quoi en surprendre plus d’un, avec Jérôme Rothen qui ne semble pas vraiment convaincu. « Prolonger n'est pas un bon choix pour Vinicius. Il a tout gagné avec le Real Madrid » a expliqué le célèbre animateur de l’émission Rothen s’enflamme, ce mercredi.

« Il a vu un mec comme Kylian Mbappé arriver, mais l'entente n'est pas parfaite »

« Cette saison n'est pas top, j’ai trouvé qu’il y avait un mal-être à cause du Ballon d’Or. Il a boudé et ça s’est vu au travers de performances très moyennes » a poursuivi Rothen, au micro de RMC Sport. « Ensuite, il a vu un mec comme Kylian Mbappé arriver, mais l'entente n'est pas parfaite. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vini n'a pas eu le bon état d'esprit. Il n’a pas mis assez d’eau dans son vin pour accepter le statut de Mbappé et qu’il s’adapte plus vite. Il a senti une rétrogradation à ce niveau-là. Je suis sceptique que ces eux joueurs-là puissent s’entendre ».