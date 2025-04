PSG - Marquinhos : Son remplaçant recruté par le clan Dembélé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'auteur d'une très belle saison, Marquinhos ne représente probablement plus l'avenir du PSG sur le très long terme. Par conséquent, le club de la capitale pourrait bien se mettre en quête d'un axial droit plus jeune. Et l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, pourrait bien avoir un rôle à jouer.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, le PSG est bien évidemment à l'affût malgré l'incertitude qui règne concernant l'avenir de Luis Campos au poste de conseiller sportif. D'ailleurs, le club de la capitale a déjà un objectif clair sur le marché des transferts, toujours en adéquation avec son nouveau projet qui consiste à recruter de nouveaux talents.

Le PSG cherche le successeur de Marquinhos

En effet, le PSG aurait l'intention de préparer la succession de Marquinhos. Bien qu'auteur d'une solide saison, le capitaine parisien aura 31 ans dans quelques jours et ne représente donc plus l'avenir sur le long terme au sein du club de la capitale. D'ailleurs, l'hypothèse d'un départ de l'international brésilien, sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, a plusieurs fois été évoquée, notamment vers l'Arabie Saoudite.

L'agent de Dembélé tenté de proposer Upamecano ?

En quête d'un nouveau défenseur central axial droit pour accompagner Willian Pacho, le PSG pourrait bien profiter de sa proximité avec Moussa Sissoko. Selon les informations du journaliste de BILD Christian Falk, l'agent qui gère notamment la carrière d'Ousmane Dembélé, pourrait rapprocher Dayot Upamecano du PSG. Et pour cause, Moussa Sissoko représente également le défenseur sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2026.