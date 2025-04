Marquinhos - PSG : C’est la panique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suspendu pour la réception d'Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine, Marquinhos devrait donc logiquement être remplacé par Lucas Beraldo en charnière centrale. Un changement qui suscite déjà un vent de panique chez les observateurs, à l'image de Daniel Riolo qui n'est pas un grand fan du profil du numéro 35 du PSG.

Après avoir validé son ticket pour la finale de la Coupe de France mardi soir contre Dunkerque (4-2), le PSG se prépare pour ses prochaines échéances et notamment le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Aston Villa mercredi prochain. Un choc pour lequel Marquinhos sera absent, le capitaine brésilien du PSG étant suspendu après avoir été averti au tour précédent contre Liverpool. Et Lucas Beraldo est déjà annoncé pour le remplacer en défense centrale.

Riolo a peur avec Beraldo

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, Daniel Riolo n'a pas dissimulé sa panique à l'idée d'imaginer Beraldo en Ligue des Champions, estimant qu'il n'apporte pas suffisamment de garanties au PSG : « Ce soir, il y a plein de moments où tu étais sans arrêt en train te de dire, peut-être que ce contrôle-là contre Aston Villa, ça peut poser un problème. Peut-être que cette relance là ça peut poser un problème. Peut-être que cette intervention là ça peut poser un problème. Oui forcément que tout le monde y pense. Quand tu as une absence comme celle de Marquinhos, effectivement tu regardes Beraldo. Il y a un doute qui va perdurer jusqu’au grand soir », explique-t-il.

« On est là à s’inquiéter... »

« On est là à s’inquiéter des prestations de Beraldo et donc de s’inquiéter de l’absence de Marquinhos, alors que Marquinhos, dans le même temps, on a souvent dit que dans les grands matchs, il nous posait problème. De toute façon, au top niveau et je ne crois pas qu’Aston Villa soit top niveau, le peu de point faible que le PSG a c’est le gardien sur certaines phases de jeu et c’est la charnière centrale. Tout le monde est à peu près au courant », poursuit Riolo, qui semble donc préoccupé par l'absence de Marquinhos.