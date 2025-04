PSG : Un scandale balancé à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG a eu très chaud contre Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France. Menés 2 à 0, les Parisiens ont finalement inversé la tendance afin de se qualifier pour la finale (4-2). Mais côté nordistes, on fustige l'arbitrage notamment sur l'égalisation parisienne. Opa Sanganté a ainsi déploré le fait qu'il n'y avait pas corner.

Comme attendu, le PSG sera une nouvelle fois au rendez-vous de la finale de la Coupe de France pour défendre son titre. En revanche, contrairement à ce qui était envisagée, les Parisiens ont du batailler face à Dunkerque, formation de Ligue 2. Mené 2 à 0 à la 40e minute, le club parisien a finalement fait basculer la rencontre pour s'imposer 4 buts à 2. Cependant, l'égalisation parisienne juste après la pause suscite la polémique. Et pour cause, il n'y avait pas corner et le PSG marque dans la foulée grâce à une tête de Marquinhos. Opa Sanganté, capitaine de Dunkerque, ne manque pas de crier au scandale.

Dunkerque crie au scandale

« On montre un beau visage. Mais comment avec la VAR en 2025, l'arbitre peut donner un corner qui n'existe pas? C'est inadmissible », s'emporte-t-il au micro de beIN SPORTS après le match, avant d'en rajouter une couche.

«C'est inadmissible»

« On a montré nos valeurs, on a fait un beau match. Mais on est un peu déçu, ce deuxième but nous fait mal alors qu'il n'y a pas corner. Ce match bascule là dessus. On va tourner la page très vite, on va se reconcentrer sur le championnat », ajoute Opa Sanganté.