Marquinhos - PSG : Le drame annoncé sur Instagram

Sur son compte Instagram, Carol Cabrino, la femme de Marquinhos, a publié une vidéo dans laquelle elle annonce un douloureux évènements. Les larmes aux yeux, la Brésilienne raconte qu'elle vient de faire une fausse couche alors qu'elle attendait son quatrième enfant.

Carol Cabrino raconte sa fausse couche

« Je suis venu parler de quelque chose de pas bien, mais j’ai accepté ce qui m’est arrivé et je suis venu partager avec vous parce que vous avez toujours été ici avec moi pendant de nombreuses années et je ne peux pas continuer ma vie si je ne viens pas ici pour vous l’expliquer avec transparence. Désolé si je pleure, mais il y a quelques jours j’ai eu la mauvaise nouvelle que j’étais enceinte de mon quatrième enfant. J’ai annoncé cette heureuse nouvelle pour ma famille, mon mari, mes enfants, parce que c’était une chose que j’essayais depuis un moment donc c’était une très heureuse nouvelle. Je suis allé au Brésil entre temps, j’ai dit que je m’arrêtais chez le médecin là-bas parce que j’avais déjà pris mon billet d’avion », raconte-t-elle dans un premier temps sur Instagram, avant de poursuivre.

«Cela voulait dire que j’avais fait une fausse couche»

« J’y suis allé, j’ai vu que la grossesse se passait bien. Nous n’avons pas entendu son cœur battre, mais tout allait bien. Finalement je suis revenu ici et je suis allé chez le médecin deux fois. La deuxième fois, c’était la septième semaine, je pensais entendre son cœur battre, mais je n’ai pas pu l’entendre. Il m’a dit de revenir dans deux semaines. Je n’étais pas dans mes meilleurs jours et j’y suis retourné. Ce lundi 24, c’était le grand jour pour alléger mon cœur pour les neuf semaines, je suis allé au rendez-vous angoissé et il n’y avait pas de battement de cœur et le bébé ne bougeait pas. La grossesse n’a pas évolué et mon rêve d’avoir un quatrième bébé n’avait pas marché. Il est devenu un petit ange et nous avons dû l’enlever. Cela voulait dire que j’avais fait une fausse couche », ajoute Carol Cabrino.