«On a échangé», Zidane tout proche de signer au PSG !

Natif de Marseille, Zinédine Zidane avait été contacté par le PSG. Le club parisien avait pensé au champion du monde 1998 pour remplacer Rai. Dans le même temps, un autre cadre de l'équipe de France, Christophe Dugarry, était visé. Alors entraîneur du PSG, Luis Fernandez est revenu sur cet incroyable dossier.

Dans les années 90, la grande star du PSG était un Brésilien, frère d’une légende du football (Socrates) du nom de Rai. Le joueur a marqué une génération entière de supporters. Son départ en 1998 pour Sao Paulo avait brisé le cœur de nombreux fans. Quelques mois plus tôt, ils avaient déjà imaginé le pire lorsque le milieu offensif étaient sur le point de quitter le PSG. Alors entraîneur de la formation, Luis Fernandez avait anticipé son départ en contactant deux jeunes joueurs, qui allaient, quelques mois plus tard, écrire la légende du sport français.

Zidane contacté par le PSG

Lors d’un entretien accordé à PSG Originals, Luis Fernandez a révélé avoir pensé à Christophe Dugarry et Zinédine Zidane pour remplacer Rai. « La situation de Rai, il venait d’arriver six mois avant, où ça n’a pas été facile. Ça a été très compliqué pour lui et c’est vrai que beaucoup étaient déjà en train de souhaiter que Rai reparte. J’ai eu une discussion avec Rai. Je me suis préparé aussi au cas où Rai devait partir, et comment le remplacer. A ce moment-là j’ai eu une discussion avec Zinedine Zidane » a confié le coach parisien.

Rai est resté au PSG

Finalement, le deal était tombé à l’eau pour plusieurs raisons, notamment car Rai avait pris la décision de finalement rester au PSG. « Bordeaux et Alain Afflelou ne souhaitaient pas s’en séparer. Il y avait Dugarry aussi, j’ai eu une discussion avec les deux. On discute parce que j’anticipe si jamais Rai part. Finalement Rai est resté et on a commencé à le récupérer, à le reprendre. Si Zinedine Zidane aurait pu venir au Paris Saint-Germain ? Oui, ça aurait pu, pourquoi pas. On a discuté, on a échangé » a confié Luis Fernandez.