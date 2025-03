Al-Khelaïfi - PSG : La polémique se confirme sur les réseaux sociaux

Axel Cornic

Le Complément d’enquête visant Nasser Al-Khelaïfi est sorti ce jeudi, soulevant une énorme polémique. Car plusieurs agissements étranges du président du Paris Saint-Germain ont été dénoncés, notamment celui lié à la fameuse armée numérique qui aurait eu pour cible Adrien Rabiot ou même Kylian Mbappé par le passé.

C’est enfin tombé. Après des semaines de polémique, le Complément d’enquête axé sur Nasser Al-Khelaïfi et intitulé Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG a été diffusé sur France 2. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les répercussions sont énormes, avec le président parisien qui est pointé du doigt.

L’armée numérique du PSG

Entre pressions psychologiques, faveurs d’un ancien président de la République ou même tentative d’enlèvement, le CV d’Al-Khelaïfi semble être assez long. Mais ce reportage confirme surtout l’existence de la fameuse armée numérique, chargée par le PSG de nuire sur les réseaux sociaux à des personnes et mêmes à des joueurs parisiens, comme Kylian Mbappé et Adrien Rabiot.

« On leur demandait de mettre la pression à certains joueurs du PSG, à des ennemis supposés comme des médias »

L’un des co-réalisateurs de ce Complément d’enquête s’est d’ailleurs arrêté sur ce point lors d’un entretien accordé à LCI : « Ils ont missionné une agence de communication dont le siège était basé en Tunisie » a confié Fabrice Touati. « Des petites mains derrière de faux comptes Twitter et à qui on demandait de mettre la pression à certains joueurs du PSG, à des ennemis supposés comme des médias. Ils facturaient 12.500 euros par mois ».