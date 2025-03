Nike : La folle signature avec le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le rachat du PSG par QSI, les contrats de sponsoring atteignent des sommets. L'un des plus lucratif est celui avec Nike. D'ailleurs, à part le FC Barcelone, aucun club ne peut se targuer de récupérer autant d'argent grâce à l'équipementier américain. Le club de la capitale touche en effet 90M€ par an.

L'arrivée du Qatar en 2011 au PSG a chamboulé l'économie du club parisien, passé dans une autre dimension. Les contrats de sponsoring se sont enchaînés afin de faire du PSG l'un des clubs qui génèrent le plus de revenus au monde. Notamment grâce à son maillot qui lui permet de s'inviter dans le gratin européen en étant solidement implanté dans le top 10 des clubs qui génèrent le plus revenus grâce à son maillot.

Nike - PSG, l'accord à 90M€

L'un des contrats qui rapportent le plus au PSG est celui avec son équipementier historique à savoir Nike. Selon les informations de MARCA, la marque à la virgule lâche 90M€ par an au club de la capitale. C'est le deuxième plus gros contrat signé par Nike derrière le FC Barcelone qui perçoit 105M€ par an de la part de l'équipementier américain. A titre de comparaison, Liverpool et Tottenham perçoivent 35M€ par an chacun, ce qui démontre la puissance du PSG.

Le PSG touche 170M€ grâce à son maillot

D'un point de vue global, le PSG frappe également très fort en générant 170M€ par an grâce à ses sponsors maillot. En plus de Nike qui verse donc 90M€, Qatar Airways lâche 70M€ tandis que Snipes paye 10M€. Seuls quatre clubs font mieux à savoir le Real Madrid, intouchable avec ses 260M€ par devant Manchester United (200M€), le FC Barcelone (183M€) et Manchester City (171,5M€). En revanche le PSG devance de grands clubs européens tels que Arsenal (141,5M€), le Bayern Munich (123M€), Liverpool (102,5M€), le Borussia Dortmund (99M€) et Tottenham (80M€).