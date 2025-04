Bagarre entre deux femmes : «Du jamais vu» pour Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, c’est la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui avait remporté le Tour de France féminin. Mais que la bataille a été rude pour le maillot jaune. En effet, à l’arrivée au sommet de l’Alpe d’Huez, il n’y avait que 4 secondes d’écart avec la deuxième du classement, Demi Vollering. Une bagarre qui a tenu tout le monde en haleine, y compris Marion Rousse, directrice de la compétition.

Alors que le Tour de France femmes était jusqu’à présent la propriété des Néerlandaises, une Polonaise a renversé l’ordre établi en 2024. En effet, après Annemiek van Vleuten et Demi Vollering, c’est Katarzyna Niewiadoma qui a été sacrée lors de la précédente édition de la Grande Boucle. Après avoir terminé 3ème des éditions 2022 et 2023, la cycliste de la formation Canyon//SRAM zondacrypto l’a emporté au terme d’une dernière étape qui s’est terminée au sommet de l’Alpe d’Huez. Et que ça a été serré au classement général puisque Katarzyna Niewiadoma a terminé avec 4 secondes d’avance sur la deuxième Demi Vollering, et 10 secondes d’avance sur la troisième Pauliena Rooijakkers.

« Des championnes méritantes qui nous offrent un beau spectacle »

Il a donc fallu se battre pour ramener le maillot jaune au sommet de l’Alpe d’Huez. Une bagarre entre Katarzyna Niewiadoma et Demi Vollering d’ailleurs évoquée par Marion Rousse. En effet, pour 7joursaclermont, la directrice du Tour de France femmes a lâché : « Des questions ont été posées lors de la première édition du Tour de France femmes en 2022 : est-ce que les gens vont suivre ? Est-ce que le spectacle sera celui attendu ? Et au final, les championnes ont répondu à la pédale. Dès la deuxième édition, les questions étaient différentes : qui sont les favorites ? On voit là une évolution au niveau du sport cycliste féminin.. Une autre phase est arrivée, maintenant ce n’est plus une curiosité de voir des femmes sur un vélo. Aujourd’hui, ce sont des championnes méritantes qui nous offrent un beau spectacle. L’année dernière, il était à son paroxysme avec les 4 secondes que séparaient les deux premières coureuses au sommet du Alpes du Huez, ce qui est du jamais vu. On s’installe progressivement mais il est important de noter que le système du cyclisme féminin reste encore fragile ».

« Le vélo féminin a sa place à la télévision »

Le Tour de France femmes nous offre un très beau spectacle et il est très regardé. En effet, c’est aussi un succès au niveau des audiences. Et à ce propos, Marion Rousse a pu expliquer : « Les 2 premières éditions ont très bien marché et on a pensé que cela avait un lien avec la diffusion du Tour Femmes juste après le Tour Hommes. L’année dernière, on était donc dans l’attente avec les JO 2024, qui se sont intercalés entre les deux éditions du Tour. Malgré la coupure, le public a pris l’habitude de regarder le Tour féminin, peu importe sa date de diffusion. Cela nous montre donc que le vélo féminin a sa place à la télévision et cette catégorie tient la route ».