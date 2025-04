Gros départ au Real Madrid : L’OM retente le coup !

La rédaction

Endrick, la pépite brésilienne du Real Madrid, pourrait quitter la Casa Blanca dès cet été. En quête de temps de jeu pour maximiser ses chances de disputer la Coupe du monde 2026, un prêt est à l’étude. L’OM, déjà intéressé cet hiver, pourrait revenir à la charge, malgré une rude concurrence venue notamment d’Allemagne.

En manque de temps de jeu avec le Real Madrid, le crack brésilien Endrick pourrait bien demander son départ de la Maison Blanche cet été sous la forme d’un prêt. Relevo explique que ce choix serait guidé par une envie de jouer la Coupe du monde 2026 avec la sélection brésilienne. Une opportunité qui pourrait intéresser l’OM ?

L’OM tente Endrick ?

Les rumeurs d’un départ en prêt d’Endrick ne datent pas d’hier, puisque cet hiver, il en était déjà question. ESPN avait d’ailleurs révélé que l’OM faisait partie des clubs intéressés par une arrivée en prêt du crack du Real Madrid. Après le départ d’Elye Wahi, les dirigeants de l'OM avaient tenté le coup, mais le joueur avait préféré rester dans la capitale espagnole.

Une grosse concurrence sur le dossier

Mais cette fois-ci ne risque pas d’être plus facile pour l’OM. Si Roberto De Zerbi et ses hommes devront probablement décrocher la Ligue des champions pour espérer convaincre Endrick, d’autres clubs sont eux aussi dans la course. Plusieurs équipes allemandes seraient à l’affût pour l’attirer cet été, notamment Leipzig.