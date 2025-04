De Zerbi : Révolution à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le déplacement à Lens fin novembre (1-3), Roberto De Zerbi a changé de système, optant pour la mise en place d’une défense à trois. Un système qui devrait de nouveau être amené à évoluer la saison prochaine, le technicien italien souhaitant repasser dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, s’il est toujours à l’OM.

C’est une question qui revient souvent lors des conférences de presse de Roberto De Zerbi, envisage-t-il un nouveau changement de système ? Depuis le déplacement de l’OM à Lens le 23 novembre dernier (1-3), le technicien a abandonné son 4-2-3-1 du début de saison pour passer à une défense à trois.

De Zerbi veut changer de système la saison prochaine

Toutefois, Roberto De Zerbi a toujours en tête l’envie de repasser dans son système préférentiel. Comme indiqué par La Provence, il souhaite revenir à un 4-2-3-1 la saison prochaine, ou un 4-3-3. À condition qu’il soit toujours l’entraîneur de l’OM, lui qui a notamment été annoncé dans le viseur de l’AC Milan dernièrement.

« Si on amenait des joueurs qui s’adaptent à un 4-2-3-1, qui est mon système favori, je jouerais ainsi »

Une envie que Roberto De Zerbi avait déjà partagée en conférence de presse la semaine dernière, avant la réception de Montpellier (5-1) : « J’ai toujours proposé une défense à quatre, des ailiers faux pied, un 10, une équipe qui génère beaucoup d’occasions. Tu dois t’adapter aux joueurs à ta disposition. Sans Balerdi, tu as du mal à construire une défense à quatre. Si je devais rester ici l’an prochain, et si on amenait des joueurs qui s’adaptent à un 4-2-3-1, qui est mon système favori, je jouerai ainsi. »