OM - Clash avec De Zerbi : Benatia fait une annonce !

Actuellement à Rome pour un stage de plusieurs jours, l'OM a été le théâtre de tensions entre Roberto de Zerbi et Medhi Benatia. Les deux hommes se seraient pris le chou sur des sujets liés à la dimension sportive. Mais malgré quelques différends, l'international marocain a rendu hommage au technicien italien et à son professionnalisme.

Le stage à Rome présente une vertu inattendue. Loin du tumulte marseillais, l’OM va laver son linge sale en petit comité. Car ces dernières semaines, le ton est monté. Hasard ou pas, les crispations sont apparues lorsque le groupe a connu une baisse de régime. Selon RMC Sport, il y a pu avoir, ces dernières semaines, des désaccords entre Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Pablo Longoria, qui a eu la chance de s’entretenir avec son directeur sportif et son entraîneur ce mercredi, a souhaité éteindre l’incendie.

Longoria met fin à la polémique

Le président de l’OM a tenu à dédramatiser la situation. « La relation ne s’est pas détériorée. Ces tentatives de désunion, entretenues par des gens mal intentionnés, m’irritent. La relation avec le 'Mister' rester très saine, avec des échanges, des discussions, parfois des visions différentes que l’on partage ensemble, mais jamais de profonds désaccords ou de conflits (…) Roberto est investi dans sa mission et travaille dur, avec passion, méthode et rigueur. Nous sommes très heureux, avec Medhi, que cette initiative reflète l’unité de notre travail. On décide ensemble, et on avance ensemble » a-t-il déclaré au journaliste Florent Germain.

« Il n’y a pas de problème avec le coach »

Medhi Benatia a aussi été interrogé sur sa relation avec Roberto de Zerbi. Selon lui, les tensions font partie d’une saison. « Il n’y a pas de problème avec le coach. C’est la réalité. On avance, et on lave s’il faut notre linge sale en famille. J’aime le coach car il est perfectionniste, passionné, exigeant et on sait tous se remettre en cause quand il le faut » a confié le directeur sportif de l’OM. Circulez, il n’y a rien à voir.