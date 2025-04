De Zerbi - Benatia : Ça chauffe à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si à première vue, la direction marseillaise affiche une solidarité à toute épreuve, la réalité serait légèrement différente. Ces dernières semaines, un climat de suspicion a pollué le centre d'entraînement de l'OM. Selon certaines sources, il y aurait eu des crispations en interne notamment entre l'entraîneur Roberto de Zerbi et Medhi Benatia, le directeur sportif.

Généralement, quand ça va mal sur le plan sportif, la tension monte automatiquement en interne. Il arrive parfois que les esprits s’échauffent et que le ton monte. C’est un peu ce qu’il s’est passé à l’OM. Ces dernières semaines, les bons résultats se sont faits rares et les premières incompréhensions sont apparues en interne. Selon le journaliste Florent Germain, il y aurait notamment eu « quelques turbulences entre Roberto de Zerbi et Medhi Benatia ».

Les différends sont nombreux entre les deux hommes

Pour comprendre les origines de ce malaise, retour le 8 mars dernier. L’OM recevait le RC Lens au Vélodrome (défaite 0-1). Pour cette rencontre, De Zerbi avait frappé fort en laissant Luis Henrique et Mason Greenwood sur le banc au coup d’envoi. Les deux attaquants sont finalement rentrés sur la pelouse après la mi-temps, ce que déplore la direction, qui s’attendait à une sanction plus ferme de la part de l’entraîneur.

Le recrutement au cœur des discussions ?

Adepte de la fermeté, Benatia voulait sanctionner fermement leur manque d’implication. Selon RMC Sport, le directeur sportif de l’OM aurait aussi mal vécu les remarques de De Zerbi sur le recrutement, notamment sur le manque de solutions en défense (« Si je devais rester ici la saison prochaine et que l’on recrute des joueurs capables d’évoluer dans une défense à quatre, j’aimerais revenir à ce schéma » ). Ce stage à Rome n’a donc pas seulement pour but de travailler sur la cohésion du groupe, mais aussi de recoller les morceaux entre deux hommes forts du projet olympien.