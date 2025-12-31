Rupture d’Antoine Dupont - Officiel : Son remplaçant est trouvé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En mars dernier, Antoine Dupont se blessait grièvement face à l’Irlande avec le XV de France. Victime d’une rupture du ligament croisé, le demi de mêlée du Stade Toulousain a alors dû passer par la case opération et être indisponible pendant de longs mois. Dupont a ainsi manqué de très nombreux matchs. Difficile donc pour lui de défendre sa place dans l’équipe type du Top 14 de L’Equipe décernée en 2024.

En cette fin d’année 2025, Antoine Dupont est de retour à la compétition. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain montre qu'il n'a rien perdu de son talent après sa longue absence suite à sa rupture du ligament croisé du genou. Blessé en mars, le Français a ainsi manqué de très nombreux matchs. Forcément, au moment de choisir un demi de mêlée pour son équipe type du Top 14 en 2025, L’Equipe n’a pas pensé à Antoine Dupont.

Lucu à la place de Dupont ! Pour Antoine Dupont, l’année 2024 avait été exceptionnelle avec bien évidemment ce titre de champion olympique. Mais le demi de mêlée avait été tout aussi impressionnant avec le Stade Toulousain. C’est ainsi que le quotidien sportif l’avait placé dans son équipe type du Top 14 l’an dernier comme demi de mêlée. Pas de trace de Dupont en revanche en 2025 puisque c’est Maxime Lucu (UBB) qui a été désigné au poste de numéro 9.