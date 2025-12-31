Rupture d’Antoine Dupont - Officiel : Son remplaçant est trouvé !

En mars dernier, Antoine Dupont se blessait grièvement face à l’Irlande avec le XV de France. Victime d’une rupture du ligament croisé, le demi de mêlée du Stade Toulousain a alors dû passer par la case opération et être indisponible pendant de longs mois. Dupont a ainsi manqué de très nombreux matchs. Difficile donc pour lui de défendre sa place dans l’équipe type du Top 14 de L’Equipe décernée en 2024.
En cette fin d’année 2025, Antoine Dupont est de retour à la compétition. Et le demi de mêlée du Stade Toulousain montre qu'il n'a rien perdu de son talent après sa longue absence suite à sa rupture du ligament croisé du genou. Blessé en mars, le Français a ainsi manqué de très nombreux matchs. Forcément, au moment de choisir un demi de mêlée pour son équipe type du Top 14 en 2025, L’Equipe n’a pas pensé à Antoine Dupont.
Lucu à la place de Dupont !
Pour Antoine Dupont, l’année 2024 avait été exceptionnelle avec bien évidemment ce titre de champion olympique. Mais le demi de mêlée avait été tout aussi impressionnant avec le Stade Toulousain. C’est ainsi que le quotidien sportif l’avait placé dans son équipe type du Top 14 l’an dernier comme demi de mêlée. Pas de trace de Dupont en revanche en 2025 puisque c’est Maxime Lucu (UBB) qui a été désigné au poste de numéro 9.
« Il est incontournable avec son club »
Commentant la présence de Maxime Lucu dans cette équipe type, Jean-Baptiste Elissalde a confié pour L’Equipe : « C'est le régulateur de l'équipe de l'UBB. Il y a une équipe avec et une sans lui. Sa passe est bonne, son pied excellent, il est un meneur d'hommes aimé par ses partenaires et surtout par ses avants, ce qui est essentiel pour un 9. Et il est toujours au niveau où on l'attend. Précieux dans un collectif pour l'humain et la gestion tactique sur le terrain, il est incontournable avec son club ».