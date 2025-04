Longoria - Benatia : Le coup de fil qui le fait revenir à l'OM !

La rédaction

Deux ans après avoir quitté Marseille pour Nice, Lassad "Titou" Hasni fait son retour à l’OM. Dans une interview à la presse locale, le directeur du centre de formation marseillais explique avoir été convaincu par un échange avec Pablo Longoria et Medhi Benatia. Un projet d’unité l’a séduit et l’a poussé à revenir.

Lassad "Titou" Hasni est le directeur du centre de formation de l'OM. Présent au club de juillet 2016 à août 2022, "Titou" avait quitté Marseille pour rejoindre l’OGC Nice, où il est resté plus de deux ans avant de revenir à l’OM. Dans une longue interview accordée à La Provence, il explique que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont joué un rôle central dans son retour à Marseille.

«L'échange que j'ai eu avec Medhi Benatia et Pablo Longoria m'a séduit»

«L'OM est dans le cœur. Mon premier passage s'était bien passé, j'avais l'envie de me renouveler en partant à Nice, et ce retour me permet de me challenger à nouveau dans un autre rôle, avec d'autres missions», raconte "Titou" dans un premier temps.

«L'échange que j'ai eu avec Medhi Benatia et Pablo Longoria m'a séduit. Cette volonté de mener à bien ce projet basé sur l'unité, qui part des pros et va jusqu'aux tout-petits, avec tous les secteurs du club mobilisés, ça m'a donné envie de revenir et de mettre ma pierre à l'édifice», poursuit le directeur du centre de formation de l'OM.

«C'était la première fois que je quittais Marseille»

Lassad Hasni raconte également au quotidien régional comment s'est déroulé son passage à Nice, après son départ de l'OM : «À Nice, ça s'était bien passé. J'ai pu accompagner les jeunes, mais aussi les éducateurs et les formateurs. C'est une belle expérience. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort aussi. Je l'avais déjà fait pour d'autres raisons, mais c'était la première fois que je quittais Marseille pour le football.»