OM : Après son départ, il tacle De Zerbi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à l'OGC Nice, Jonathan Clauss garde un œil sur l'actualité de l'OM. L'arrière droit a eu un regard critique sur la mise au vert organisée par Roberto de Zerbi. Selon lui, l'équipe marseillaise n'a pas besoin de se rendre à l'étranger pour obtenir des résultats ou une cohésion dans le groupe.

L’OM connaît le chemin. Actuel dauphin du PSG, il ne lui reste plus que quatre matches pour acter sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Brest, Lille, Le Havre et Rennes tenteront de barrer la route d’une équipe loin d’être sereine comme le prouve la décision de Roberto de Zerbi de se rendre à Rome pour un stage, qui pourrait se poursuivre jusqu’au terme de la saison. Depuis mardi, le groupe marseillais prépare le sprint final dans une capitale italienne, encore troublée par la mort du Pape François.

La situation de l'OM est commentée à Nice

Mais l’OM ne s’est pas rendu en Italie pour faire du pèlerinage. L’objectif de De Zerbi étant de se concentrer sur le football et de créer une cohésion dans le groupe. Grâce à cette recette miracle, le club marseillais espère obtenir un ticket pour la prochaine C1. De l’extérieur, ce choix peut surprendre. Car la situation sportive est loin d’être catastrophique comme l’a noté Jonathan Clauss, ancien membre de l’OM.

« On n'a pas besoin de faire ce genre de choses »

Transféré à l’OGC Nice l’été dernier, l’arrière droit tricolore a donné son ressenti. « On n'a pas besoin de faire ce genre de choses, je pense » a-t-il lâché en conférence de presse. En tout cas, Clauss trouve son groupe suffisamment serein pour éviter un stage commando. « Le coach sait où il veut aller, je pense qu'il emmène très bien son groupe, surtout ces derniers temps où on a été dans une phase difficile. Il n'a tiré sur personne, au contraire. Il a su trouver les mots justement pour remobiliser tout le monde et nous tirer vers le haut. Surtout pour ce sprint final » a-t-il confié dans des propos rapportés par RMC Sport.