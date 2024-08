Clash, polémique… Clauss enterre la hache de guerre avec l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’OM de 2022 à 2024, Jonathan Clauss sera donc resté deux saisons au sein du club phocéen. Et tout n’a pas été tout rose pour l’international français. Les derniers mois ont ainsi été compliqués pour Clauss avec de grosses tensions en interne. Désormais à l’OGC Nice, il ne souhaite toutefois pas relancer la polémique.

A l’occasion de ce mercato estival, Jonathan Clauss a quitté l’OM pour rejoindre l’OGC Nice. Il faut dire que le Français n’était plus vraiment désiré du côté de Marseille. On se souvient notamment de ce qui est arrivé en janvier quand Mehdi Benatia l’avait publiquement critiqué et qu’il voulait le vendre. Il y a aussi eu les critiques en fin de saison, Clauss ayant été accusé de se préserver à l’OM pour l’Euro avec l’équipe de France.

« Je ne suis pas là pour dénigrer l’OM »

Le divorce a donc eu lieu sous fond de tension entre l’OM et Jonathan Clauss. Pourtant, le désormais joueur de l’OGC Nice ne veut pas en rajouter une couche. Pour Gym Tonic, il a confié : « Je ne suis pas là pour dénigrer l'OM. J'y ai passé deux années intenses, dans le positif comme dans le négatif, et ça forge. Je sortais de deux années à Lens avec beaucoup d'éloges et parfois ça ne fait pas de mal de prendre quelques claques qui aident réellement à grandir ».

« Je veux profiter pleinement du terrain »

« J'arrive à Nice avec une mentalité beaucoup plus détaillée et pointilleuse sur mon travail. Je veux profiter pleinement du terrain et arrêter de me poser 10 000 questions sur des choses qui ne me concernent même pas », a assuré Jonathan Clauss.