F1 : Incroyable, il va mentir pour signer avec Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Red Bull a officialisé le départ de Liam Lawson après seulement deux courses pour mettre Yuki Tsunoda dans son baquet. Le Japonais sera évidemment sous pression, ce qui pourrait à moyen terme ouvrir la porte à Isack Hadjar. Et le Français est visiblement prêt à tout pour débarquer aux côtés de Max Verstappen.

Contre toute attente, Red Bull a décidé de se séparer de Liam Lawson après seulement deux courses. Le pilote néo-zélandais qui avait remplacé Sergio Pérez, avait connu un début de saison catastrophique et l'écurie autrichienne a donc décidé d'agir vite. C'est Yuki Tsunoda qui le remplace dès ce week-end à Suzuka pour le GP du Japon. Cependant, l'ancien pilote Racing Bulls sera lui aussi sous pression et devra rapidement répondre présent, sans quoi Isack Hadjar pourrait prochainement devenir une menace. D'ailleurs, le pilote français semble prêt à tout pour signer chez Red Bull avec Max Verstappen.

«Même si je ne suis pas prêt, je dirai que je le suis !»

« C’est Red Bull, la plus grosse équipe, même si c’est un énorme défi. Si on m’appelle, je dirai que je suis prêt, même si je ne suis pas prêt, je dirai que je le suis ! J’ai piloté la Red Bull l’an dernier toute une journée à Abu Dhabi. Je venais de la F2 à la F1 et ça me semblait incroyable, je n’avais pas à la pousser à la limite. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais que ma voiture est agréable à piloter. Non, c’est peut-être bizarre pour tout le monde, sauf pour les pilotes, parce que nous savons ce qui se passe et à quel point ce sport est difficile », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.

«Dans la famille Red Bull, tout est question de performance»

« Dans la famille Red Bull, tout est question de performance, le gars qui est performant en ce moment a plus de chance d’obtenir le siège Red Bull à côté de Max. Je pense que c’est clair et évident. Et une fois que vous n’êtes plus performant ou que vous avez des difficultés, cela devient plus difficile. Je suis un peu triste qu’il soit parti. Mais oui, ce sera certainement un défi pour lui. Je sais qu’il était prêt et qu’il attendait ce moment. Et je pense que c’est vraiment cool qu’il soit appelé pour sa course nationale. Alors oui, je lui souhaite le meilleur », ajoute Isack Hadjar.