F1 : «Problème» chez Ferrari, Hamilton balance !

Pierrick Levallet

Au coeur de toute l’attention médiatique depuis son transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton peine à se montrer convaincant en piste jusqu’à présent. 8e au classement général de la F1, le septuple champion du monde a néanmoins descellé un problème sur sa monoplace, qui pourrait le débloquer s’il est rapidement réglé.

Son transfert chez Ferrari a monopolisé toute l’attention médiatique en F1 il y a quelques mois. Mais depuis le début de saison, Lewis Hamilton peine à tirer le meilleur de sa monoplace. Résultat, le septuple champion du monde - 7e au Japon dimanche dernier - ne pointe qu’à la 8e place au classement général. Le Britannique pense toutefois avoir trouvé le souci sur sa voiture qui le freine depuis qu’il est arrivé au sein de la Scuderia.

«Nous avons trouvé quelque chose sur la voiture»

« Je pense avoir fait de mon mieux aujourd'hui. Je manque globalement de performance par rapport à tous ceux devant moi, en particulier Mercedes, McLaren et évidemment Red Bull. Nous avons trouvé quelque chose sur la voiture qui n'a pas fonctionné pendant les trois dernières courses, alors j'espère vraiment que lorsque ce sera réglé, je commencerai à obtenir de meilleurs résultats. Je manque de temps, je perds un peu plus d'un dixième au tour avec ce problème que nous avons, alors j'espère que pour la prochaine course sera réparée » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Les mécaniciens ont tous fait du très bon travail»

« Lorsque les nouveaux composants arriveront, j'espère qu'il aura disparu et que nous aurons les deux mêmes voitures. Compte tenu de cela, je suis relativement satisfait du rythme de course que j'ai eu. Je pense que Ricardo [Adami, son ingénieur de course] et moi-même avons fait du très bon travail et que les ingénieurs et les mécaniciens ont tous fait du très bon travail » a ensuite ajouté le pilote de 40 ans. À voir maintenant si Ferrari aura réglé ce problème d’ici le Grand Prix de Bahreïn ce dimanche.