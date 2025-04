F1 - Verstappen : Transfert surprise, Red Bull jubile !

Pierrick Levallet

À peine deux courses après le début de saison de F1, Red Bull a changé son duo de pilotes. Liam Lawson a été remplacé par Yuki Tsunoda aux côtés de Max Verstappen. Et malgré la 12e place du Japonais à Suzuka ce dimanche, l’écurie autrichienne s’est montrée satisfaite de la course livrée pour le nouveau coéquipier du Néerlandais.

Red Bull n’aura pas mis longtemps avant d’opérer ses premiers changements dans la saison. Après l’Australie et la Chine, l’écurie autrichienne a modifié son duo de pilotes. Ce n’est plus Liam Lawson qui épaule Max Verstappen désormais, mais Yuki Tsunoda. Le Néo-Zélandais a été renvoyé chez Racing Bulls, et le Japonais a été promu aux côtés du quadruple champion du monde. Red Bull a d’ailleurs été satisfaite de sa première course à Suzuka, malgré sa 12e place derrière Fernando Alonso.

Red Bull valide déjà Yuki Tsunoda !

« C'était bien. Ce n'est pas de chance qu'il ait commis une erreur en Q2, mais pour le reste, tout s'est bien passé » a confié Helmut Marko dans des propos rapportés par Motorsport.com. « Je pense que Yuki s'est intégré dans l'équipe, il a donné de très bonnes informations. [...] Les EL1 ont été très bons, les EL3 ont été bons, en Q1 il n'était qu'à un dixième de Max. [...] Je pense que s'il s'était qualifié plus haut, il aurait naturellement fini plus haut. Et je pense qu'il a eu un bon feedback. Actuellement, il prend ses marques dans l'équipe. On verra ses performances progresser dans les prochaines courses » a ajouté Christian Horner de son côté.

Verstappen n'avait pas vu son transfert venir

Si les dirigeants semblent déjà conquis par Yuki Tsunoda, il va très certainement falloir un peu de temps pour impressionner Max Verstappen. La presse néerlandaise a révélé que le pilote de 27 ans - vainqueur du Grand Prix du Japon ce dimanche - avait été très surpris par le départ de Liam Lawson. Max Verstappen n’avait pas validé ce choix, et s’inquiétait même du potentiel sort réservé à Yuki Tsunoda s’il n’obtient pas des résultats rapidement. À suivre...