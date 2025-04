Elle a dit oui, ses enfants acceptent l’aventure avec Adil Rami

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Julie Zenatti a quitté "Danse avec les stars" ce vendredi soir, aux portes de la demi-finale, après avoir embarqué dans cette aventure avec l'approbation enthousiaste de ses enfants. La chanteuse, qui a donc consulté sa famille avant de se lancer, a dressé le bilan de sa participation et n’affiche aucun regret.

Tout comme le journaliste Nelson Monfort, le médaillé olympique de natation Florent Manaudou ou encore l’ancien joueur de l’OM Adil Rami, Julie Zenatti a accepté de prendre part à la saison 14 de "Danse avec les stars", un parcours qui a pris fin ce vendredi avec son élimination aux portes de la demi-finale du programme. Interrogée par Télé 7 Jours, la chanteuse a dressé le bilan de cette aventure et a notamment fait une révélation sur sa participation.

Julie Zenatti a consulté ses enfants

Julie Zenatti a en effet dévoilé le rôle de ses enfants dans sa décision de participer à cette nouvelle saison de "Danse avec les stars". « Je ne voulais pas qu’ils pâtissent du fait que leur mère s’expose de cette manière, en tutu à paillettes. Heureusement, ils m’ont dit que c’était "trop la classe" d’y participer, confie la chanteuse. Bon, mon fils pensait que je faisais Star Academy et que j’allais passer mon temps au château de Dammarie-les-Lys ! (Rire). C’est important de leur montrer qu’on peut se remettre en question à n'importe quel âge, qu’on peut essayer des choses nouvelles. J'ai l'impression que cette expérience nous met sur une sorte de pied d'égalité, parfois nécessaire dans l’éducation. »

« Je n’ai aucun regret »

Eliminée vendredi soir, Julie Zenatti n’affiche « aucun regret » et retient le positif : « Je suis allée beaucoup plus loin que je ne l’aurais imaginé. Je ne pensais pas me faire des copains, des gens qui vous amènent ailleurs, qui vous racontent d'autres choses. J’ai vécu une aventure exceptionnelle, j'y suis allée sans attente. J’ai adoré me mettre en danger chaque semaine et donner l’exemple à mes enfants aussi. »