Adil Rami, le contrat à 100 000€ !

Ancien joueur de l'Equipe de France, Adil Rami réussit une belle carrière de consultant à la télévision qui lui permet d'intégrer des émissions de divertissement. En effet, alors qu'il est toujours en course dans Danse avec les stars sur TF1, il fait également partie du casting de la nouvelle saison des Traîtres sur M6. D'ailleurs le champion du monde 2018 est celui qui touche le plus gros salaire : 100 000 euros !

Depuis 4 ans, la chaîne M6 diffuse un jeu baptisé "Les Traîtres" avec des personnalités où le but est de démasquer les traîtres ou de berner tout le monde. Adil Rami figure au casting cette année et il fait partie des célébrités les plus influentes du programme, à tel point qu'il toucherait le plus gros cachet pour cette émission.

100 000€ pour Rami !

En effet, d'après les informations révélées par Public, c'est bien Adil Rami qui triomphe dans ce classement dans cette saison au budget record. La saison a été tournée en décembre dernier dans un château de Franche-Comté. Entre politiciens, acteurs, chanteurs, sportifs ou stars des réseaux, les sommes versées aux participants pour le tournage de l'émission sont très conséquentes. L'ancien footballeur aurait donc touché 100 000€, soit la même somme que Dominique Tapie, la veuve de Bernard Tapie.

Rami devant Francis Huster ou Liane Foly

Les 20 personnalités présentes au casting touchent entre 10 000 et 100 000 euros et Adil Rami est devant l'acteur Francis Huster avec 80 000 euros ou encore la chanteuse Liane Foly, dont le cachet atteindrait les 70 000 euros. Suivent d'autres personnalités comme Raquel Garrido, le rappeur Seth Gueko ou encore la joueuse de tennis Alizé Cornet, qui vient tout juste de reprendre sa carrière à quelques semaines de Roland-Garros.