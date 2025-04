«Entre la vie et la mort» : Le drame après son aventure avec Adil Rami

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son élimination de l'émission "Les Traîtres", où Adil Rami a dû la trahir pour préserver son rôle secret dans l’émission, Adeline Toniutti a été confrontée à une épreuve qui aurait pu être tragique, apprenant que son père se trouvait entre la vie et la mort. De quoi rapidement lui faire digérer son départ du jeu...

En plus d’apparaître dans l’émission "Danse avec les stars" depuis quelques semaines sur TF1, Adil Rami est désormais à retrouver sur M6, jouant le rôle de « traître » dans le jeu du même nom diffusé chaque jeudi soir. L’occasion pour l’ancien joueur de l’OM de côtoyer d’autres célébrités, à l’instar de l’acteur Francis Huster, de l’ancienne députée insoumise Raquel Garrido ou encore de la chanteuse Adeline Toniutti, avec qui le courant est passé.

Adil Rami a trahi Adeline Toniutti

Une belle complicité s’est créée entre Adil Rami et Adeline Toniutti, ce qui n’a pas empêché le champion du monde 2018 de contribuer à l’élimination de l’ancienne professeure de la "Star Academy" pour tenter de préserver son identité secrète de « traître ». « J'ai honte, a confié dans l’émission Adil Rami, en larmes. Je ressens de la culpabilité, je me dis que je lui fais du mal ». Interrogée par Télé-Loisirs, la chanteuse est revenue sur ce mauvais tour de l’ex-footballeur.

« C'était très violent, mais ça m'a remis les idées en place »

« Je me suis dit que l'amour rend aveugle ! [Elle rit.] Dès que l'on met en jeu des sentiments, de l'amitié, du cœur, on prend un risque. Cette histoire montre encore une fois que je me suis fait berner par un homme. Mais je ne lui en veux pas. Il devait se couvrir, ce n'est un jeu et j'avais conscience que je pouvais y laisser des plumes », explique Adeline Toniutti, qui a rapidement digéré son élimination en raison d’une très mauvaise nouvelle apprise peu après l’annonce de son départ.

« C'était assez particulier. Je quitte la table ronde, j'étais en train de m'inquiéter de petits mensonges et, soudain, j'apprends que mon père est entre la vie et la mort, confie Adeline Toniutti. Je me suis pris un énorme coup de massue, c'était très violent, mais ça m'a remis les idées en place et ça fait relativiser. Mon pauvre papa était en soins intensifs, parce qu'il avait la colonne vertébrale cassée. Je n'ai même pas pu repenser au jeu, parce qu'il fallait que j'aille m'occuper de lui et, grâce à Dieu, il est toujours en vie aujourd'hui. J'ai eu très peur. Et je vais vous dire quelque chose d'étrange, complètement mystique, même : toute la journée qui a précédé mon élimination, je ne savais pas qu'il avait été hospitalisé, mais j’ai senti qu'il se passait quelque chose. Peut-être que c'est parce que j'ai eu ce sentiment que je me suis moins battue et que j'ai jeté l'éponge plus tôt que prévu... »