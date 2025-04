Adil Rami : Son mensonge révélé au grand jour ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Traitre dans l'émission de M6, Adil Rami doit protéger tant bien que mal son statut. C'est en larmes d'ailleurs qu'il a éliminé Adeline Toniuti ce jeudi soir. Mais le champion du monde 2018 était-il pour autant sincère ? De nombreux doutes ont été révélés et voilà que le mensonge de Rami serait en train d'être percé.

Ce jeudi soir, c'est Adeline Toniuti qui a été éliminée de l'aventure Les Traitres sur M6. Une élimination actée à cause d'Adil Rami, qui a décidé de suivre le groupe et de sacrifier la chanteuse. Une décision qui a énormément attristé l'ancien joueur de l'OM. En larmes, il a notamment confié : « Je ressens de la culpabilité, je me dis que je lui fais du mal ».

De fausses larmes pour Rami ?

Les larmes d'Adil Rami étaient pour autant sincères ? Certains candidats de l'émission de M6 en doutent. C'est notamment le cas d'Anthony Colette, qui a confié à propos de l'ex-joueur de l'OM : « Les larmes d'Adil, je ne suis pas sûr qu'elles soient sincères. Je ne sais plus trop quoi penser ».

« Ses larmes l'ont trahi hier soir »

Et voilà même que ça pourrait mettre à mal la couverture d'Adil Rami. Jusqu'à présent, il avait bien réussi à mentir pour garder sa couverture, lui le Traitre. Mais le mensonge commence à se fissurer. « Je pense qu'Adil est traître. Ses larmes l'ont trahi hier soir. Il se sent dépassé par son rôle de traître », a balancé Rose THR.