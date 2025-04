Novak Djokovic : La signature… au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec la médaille d’or décrochée pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 après trois échecs en demi-finales lors des olympiades précédentes, Novak Djokovic a fini le jeu. Le recordman de victoires en Grand Chelem était de la partie au Santiago Bernabeu dimanche soir contre l’Athletic Bilbao. Dans le stade qu’il qualifie de « magnifique » du Real Madrid, il se verrait bien y jouer un jour…

Avec 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic est sans contestation possible une légende du tennis. Confrontés à Rafael Nadal, Roger Federer ou encore Andy Murray pendant des années, le Serbe s’est frotté au gratin du tennis mondial dans le circuit ATP. Plus à la tête de ce classement dominé par Jannik Sinner, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz, « Nole » a réussi là où il échouait constamment sur la terre battue de Roland-Garros en août dernier.

«Le meilleur stade du monde, incroyable»

Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, Novak Djokovic accédait à la finale en simple des JO après trois échecs au stade de la demi-finale par le passé. Opposé à Carlos Alcaraz, le recordman des Grands Chelems a enfin mis la main sur la médaille d’or olympique, seule récompense qui lui échappait depuis ses débuts 19 ans plus tôt. Et maintenant ? Le tennisman serbe était présent dimanche dans les tribunes du Santiago Bernabeu lors de la victoire aux forceps du Real Madrid contre l’Athletic Bilbao. La demi-volée en lucarne de Federico Valverde dans les arrêts de jeu a rendu hystérique Djokovic qui n’en revenait visiblement pas.

Avant la rencontre, le numéro 5 mondial à l’ATP était déjà resté bouche bée, ou presque, devant l’écrin du Real Madrid. « Quelle beauté, très spécial (ndlr le Santiago Bernabeu). Le meilleur stade du monde, incroyable. Wow, quelle expérience ».

«Un match, ce serait incroyable. Peut-être… qui sait»

En face caméra avec le service community manager du Real Madrid, Novak Djokovic a répondu à une question cash : « Aimeriez-vous jouer un match de tennis ici ? Un match, ce serait incroyable. Peut-être… qui sait. Un jour, ce serait génial ». Reste à savoir si le président Florentino Pérez lui permettra de réaliser ce rêve dans ce nouveau Santiago Bernabeu qui a déjà accueilli des concerts et sera l’hôte d’un match de NFL cette année. Il n’y a plus qu’à patienter pour Novak Djokovic.