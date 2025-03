Tennis : Djokovic dans l’histoire, il annonce un très gros coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Déjà recordman du nombre de titres en Grand Chelem, Novak Djokovic pourrait rentrer un peu plus dans l’histoire en remportant un nouveau majeur cette année. Si la concurrence semble toujours très armée, le Serbe pourrait faire la différence du côté de Wimbledon selon l’ancien numéro 4 mondial désormais consultant Tim Henman.

Déjà considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, Novak Djokovic continue de repousser ses limites. Néanmoins, en début d’année 2025, le champion serbe évoquait les difficultés de plus en plus récurrentes à laisser sa famille lorsqu’il partait jouer des tournois.

Djokovic pense à raccrocher ?

« Pour être honnête, c’est moi qui me casse la tête. Il y a toujours ce gamin en moi qui adore jouer au tennis et qui veut continuer à le faire. Mais d’un autre côté, je suis aussi père de deux enfants (Stefan, 9 ans, et Tara, 6 ans, ndlr). Chaque fois que je dois quitter ma famille pour une longue période, cela me brise le cœur. C’est pourquoi je me dis toujours: ‘Combien de temps dois-je encore jouer ? Combien de tournois dois-je encore disputer? Est-ce que cela en vaut encore la peine ? », s’interrogeait le natif de Belgrade.

« Je pense que Wimbledon est sa meilleure chance de remporter un 25e Grand Chelem »

Toujours bloqué à 24 titres en Grand Chelem, « Nole » pourrait néanmoins frapper un très grand coup à Wimbledon selon l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman. « Je pense que Wimbledon est sa meilleure chance de remporter un 25e Grand Chelem. Il a atteint la finale l’année dernière après une opération au genou. Et je pense que c’est une combinaison de sa confiance et de sa compréhension du tennis sur gazon, et du fait qu’il y a peut‐être moins de joueurs qui sont à l’aise sur gazon. Si l’on regarde qui aurait pu gagner en Australie, il y avait quatre, peut‐être cinq joueurs. Sur gazon, il y en a probablement encore moins… Jannik Sinner a été en demi‐finale, mais je pense que le gazon est probablement la surface sur laquelle il est le plus vulnérable ; il y a Djokovic et Alcaraz, mais au‐delà, c’est difficile de prédire », a expliqué ce dernier, relayé par WeLoveTennis.