Cyril Hanouna - C8 : Un «immense champion» du sport lui fait une offre en or !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi, Cyril Hanouna présentera pour la dernière fois son émission "Touche pas à mon poste" sur C8, suite à la décision de l'Arcom et du Conseil d'État de ne pas renouveler la fréquence TNT de la chaîne. Tandis que des voix s'élèvent contre cette fermeture, le célèbre tennisman Stan Wawrinka a appelé l’animateur en direct pour lui apporter son soutien, et lui faire une proposition inattendue.

C’est une journée particulière pour Cyril Hanouna, qui présentera ce jeudi soir la dernière de "Touche pas à mon poste" sur C8. Un arrêt forcé après la décision de l’Arcom, validée par le Conseil d’État, de ne pas renouveler les fréquences TNT de la chaîne du groupe Canal+ mais aussi de NRJ12. Les voix s’élèvent pour dénoncer cette fermeture, y compris dans le monde du sport.

Wawrinka se positionne pour être… le ministre des sports d’Hanouna

Ami de Cyril Hanouna, Stan Wawrinka a surpris l’animateur de C8 mercredi soir en l’appelant en direct durant TPMP. « Ça va mon ange, tu sais que je suis à l'antenne mon bébé ? Ça va mon frérot ? », a lancé spontanément Hanouna à celui qui va fêter les dix ans de sa victoire à Roland-Garros, et qui avait visiblement une proposition à faire : « Tu sais qu’en 2027, je suis dispo pour être ministre des sports ». Une blague en référence aux rumeurs qui annoncent le trublion du PAF dans la course à la présidentielle 2027, ce que n’a pas démenti l’intéressé.

« C’est vraiment un ami »

« Je voulais aussi avoir une petite pensée pour les 400 personnes qui travaillent pour les chaînes, et malheureusement c'est une décision difficile. Mais je sais que tu prends toujours soin des gens, donc je compte sur toi », a ajouté Stan Wawrinka, rassuré à l'antenne par Cyril Hanouna : « Ne t’inquiète pas, on va s’en sortir. Tu me connais, est-ce que tu doutes de moi ? Donc, tu sais qu’on va s’en sortir ».

Un appel qui a touché le présentateur de TPMP : « C’est un monstre, je l’aime ce mec. Quel amour. Franchement, c’est mon ami, et des mecs comme ça il y en a très peu. Je l’aime, vraiment. C’est un immense champion, trois Grands Chelem, c’est l’un des plus grands champions de ces vingt dernières années. Il fait partie du top 5 des plus grands champions de ces vingt dernières années. C’est un garçon d’une humilité incroyable, que j’aime. C’est vraiment un ami, vous avez vu le courage du gars. »