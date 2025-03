Antoine Dupont : Le divorce inattendu d’Iris Mittenaere

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que ce ne soit pas encore officiel, Antoine Dupont semble bien être en couple avec Iris Mittenaere. Le capitaine du XV de France et l'ancienne Miss France ont été aperçus ensemble après la victoire des Bleus contre l'Ecosse, et depuis, ils semblent vivre le début d'une belle histoire d'amour. Cependant, Iris Mittenaere serait actuellement en instance de divorce. Une révélation surprenante puisque son mariage n'était pas connu.

Depuis quelques jours, il s'agit du couple qui fait grandement parler. En effet, Paris-Match a récemment révélé des photos d'Antoine Dupont et Iris Mittenaere après la victoire du XV de France contre l'Ecosse. Entre temps, le capitaine des Bleus et l'ancienne Miss France ont également été aperçus du côté de Bordeaux pour quelques jours de vacances le temps d'une escapade romantique.

Iris Mittenaere en instance de divorce ?

Cependant, la routine a rapidement repris le dessus puisqu'Antoine Dupont a été opéré du genou lundi après sa rupture des ligaments croisés. De son côté, Iris Mittenaere a repris le chemin des shootings, mais pas seulement. En effet, selon les informations de Public, la Miss France 2016 serait en instance de divorce. Le média s'appuie sur les statuts publics de son entreprise Calypso, du nom de sa chienne. Des statuts déposés fin décembre dernier qui confirment donc qu'Iris Mittenaere était marié, ce qui n'était pas connu jusque-là.

«C'est un deuil»

Une révélation qui semble donc assez inattendue et bien que la publication ne précise pas avec qui Iris Mittenaere est engagée dans une procédure de divorce, il s'agit probablement de Diego El Glaoui avec lequel elle s'était fiancée. L'année dernière, l'ancienne Miss France se confiait d'ailleurs sur cette douloureuse rupture : « C'est un deuil. Au-delà de la séparation, tu fais le deuil de la vie que tu avais projetée, le deuil des enfants imaginaires que t'avais avec cette personne, parce que nous on en était à ce stade-là. Rompre avec quelqu'un, c'est prendre un risque mais il faut savoir être sa propre priorité. On était déjà séparés, mais le fait de l'annoncer, tu te dis que c'est réel, c'est là, tu le jettes aux gens. C'était très dur. Quand tu te rends compte que finalement ce n'est pas la bonne personne, il vaut mieux s'arrêter et ne pas continuer et ne pas être dans le déni et aller trop loin, parce qu'après les conséquences sont plus compliquées ».