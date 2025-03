Le grand pote d’Antoine Dupont prépare sa vengeance !

Axel Cornic

Grand favori de la Coupe du monde 2023, le XV de France a échoué en quart de finale face à une Afrique du Sud qui a finalement soulevé le titre. Un véritable traumatisme pour tout le rugby tricolore et surtout pour Grégory Alldritt, qui a bien l’intention de l’effacer lors de la prochaine édition en 2027, qui se tiendra en Australie.

Depuis sa prise de fonction en 2019, Fabien Galthié a fait du XV de France l’une des meilleures équipes de la planète. Mais on ne peut pas vraiment dire qu’il a réussi à gonfler le palmarès tricolore, puisqu’il n’a remporté que deux titres avec le Grand Chelem 2022 et le 6 Nations 2025. Et personne n’a oublié l’énorme échec de la Coupe du monde 2023…

La France du rugby n’a pas oublié

Avec l’Irlande, la France semblait avoir un boulevard jusqu’au titre, potentiellement le premier de son histoire. Mais Antoine Dupont et ses coéquipiers ont buté sur l’Afrique du Sud, dans un quart de finale qui marquera sans aucun doute toute une génération avec une terrible défaite à un seul point (28-29). D’ailleurs, toute la polémique autour du capitaine du XV de France et sa blessure au visage avait fait monter la pression autour de cette rencontre.

« Ce qu’on a vécu en 2023, il n’y a qu’une seule façon de l’effacer : faire mieux en 2027 »

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Grégory Alldritt est revenu sur ce traumatisme, assurant vouloir l’effacer à la Coupe du monde 2027. « C’est présent dans les esprits. C’est mon grand but, d’être à cette Coupe du monde, d’autant que j’aimerais prendre une revanche personnelle. Ce qu’on a vécu en 2023, il n’y a qu’une seule façon de l’effacer : faire mieux en 2027 » a expliqué le vice-capitaine du XV de France. « Gagner le Tournoi, c’est magnifique, mais ce n’est pas la même compétition et ça ne peut pas tout gommer. J’ai envie d’être en 2027. Si je venais à être sélectionné, je pense qu’on aura, tous ensemble, l’envie de prendre une revanche sur nous-mêmes »