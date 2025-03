Le remplaçant d’Antoine Dupont est déjà trouvé !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier lors du choc entre le XV de France et l’Irlande au Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont est out au moins jusqu’à l’automne prochain. Un véritable casse-tête pour le Stade Toulousain, qui va désormais devoir trouver un remplaçant à son demi de mêlée et capitaine.

C’est la grosse question du moment. Si le XV de France pourrait récupérer Antoine Dupont dès la prochaine tournée de novembre, le Stade Toulousain va devoir faire à moins de l’un des meilleurs joueurs du monde pendant plusieurs mois. Paul Graou semble être la solution logique pour le remplacer, mais le week-end dernier on a vu un autre joueur s’essayer à la mêlée.

La surprise Capuozzo

Arrière ou ailier de formation, Ange Capuozzo a en effet disputé une quinzaine de minutes au poste de demi de mêlée lors de la large victoire toulousaine face à la Section Paloise (55-10). Et pour Clément Poitrenaud, le résultat a été plutôt bon ! « Dans la perspective de cette fin de saison, on avait envie de le voir quelques minutes à ce poste. Et franchement, je pense que c’est plutôt pas mal » a expliqué le coach des arrières du Stade Toulousain. « Il y a encore quelques automatismes à trouver évidemment (...) mais c’est une vraie possibilité ».

Il a commencé sa carrière en 9

Certains ont sans aucun doute bondi de leur canapé en voyant l’international italien prendre la mêlée, surtout avec les solutions Naoto Saito ou encore le jeune Simon Daroque. Pourtant, il ne fait pas oublier que Capuozzo a fait ses débuts du côté de Grenoble justement à ce poste de demi de mêlée ! Ce n’est qu’après qu’il a été replacé dans le triangle arrière, à l’aile ou en 15, pour poursuivre sa carrière. C’est d’ailleurs ce que le principal intéressé avait expliqué tout récemment, en conférence de presse : « Oui, après j’ai joué à ce poste pas mal de fois dans les catégories jeunes, ce n’est pas totalement étranger pour moi ».