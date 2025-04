Un «génie» a quitté le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a décidé de changer de club. En effet, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Interrogé sur Kylian Mbappé, Jorge Valdano a affirmé qu'il était le « meilleur joueur du monde ».

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé d'aller voir ailleurs. Alors que son contrat avec le club parisien s'est achevé le 30 juin 2024, le capitale de l'équipe de France a migré vers Madrid pour signé librement et gratuitement en faveur du Real. D'après Jorge Valdano, le PSG a perdu le « meilleur joueur du monde ».

«Parier sur le meilleur joueur du monde, c’était trop facile»

« Vous disiez, avant le déclic de Mbappé à San Mamés que le Français était le cadet des soucis du Real Madrid. Vous n’aviez pas tort. C'est l'une des prédictions dont je suis le moins fier (rires). Parier sur le meilleur joueur du monde, c’était trop facile. Ceux qui devaient donner des explications étaient ceux qui doutaient de lui. Nous parlons d’un talent supérieur, ça ne fait aucun doute », a déclaré Jorge Valdano lors d'un entretien accordé à AS.

«Il joue sa vie où que vous le placiez»

Dans la foulée, Jorge Valdano en a rajouté une couche sur Kylian Mbappé. « Où pensez-vous avoir qu’il soit le plus performant ? Au centre, comme on le voit, ou en partant de l'aile gauche ? En sortant du côté gauche, vous trouverez le but devant vous et en jouant comme avant-centre, vous l'avez dans le dos. C'est un premier indice. Mais il joue sa vie où que vous le placiez. Les grands talents sont capables de s’adapter à toutes les circonstances. Il a commencé comme ailier, puis attaquant, puis faux attaquant, et maintenant il est stratège. Comme ils ont le football en tête, où qu'on les mette, ils finissent par montrer ce qu'ils sont : des génies », a déclaré l'ancien joueur, coach et dirigeant du Real Madrid.