Alexandre Higounet

Après sa victoire impressionnante au Tour des Flandres, Tadej Pogacar arrive avec des ambitions de victoire légitimes, même si l’adversité sera encore plus aiguisée sur le parcours de l’Enfer du Nord. Mais pour Thierry Gouvenou, l’organisateur, le principal adversaire du champion slovène se situe ailleurs...

A quelques jours du départ de Paris-Roubaix, les spéculations vont bon train autour des chances de victoire de Tadej Pogacar, qui tentera l’incroyable exploit de lever les bras à Roubaix pour sa première participation à l’Enfer du Nord. Après sa démonstration de force au Tour des Flandres, où il a concassé tous ses adversaires dans les monts jusqu’à Mathieu Van der Poel lui-même, la tentation est grande d’en faire le favori numéro un. D’autant que le champion slovène arrive en pleine confiance, lui qui a déclaré après l’arrivée du Tour des Flandres : « Maintenant, on va se tourner vers Paris-Roubaix. Avec cette forme, je pense simplement que je dois essayer de gagner là-bas. Je vais relever le défi ».

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

« Le vrai adversaire de Pogacar, c’est... »

Cependant, l’affaire ne sera pas si simple. Il faut d’une part tenir compte du fait que Mathieu Van der Poel n’était pas à son top dimanche dernier après avoir été diminué plusieurs jours par une maladie. D’autre part, Wout Van Aert a démontré qu’il montait très sérieusement en puissance, au point qu’on peut imaginer qu’il atteigne son pic sur les pavés de Roubaix, un parcours beaucoup plus à son avantage que le Tour des Flandres. Mais pour Thierry Gouvenou, l’un des organisateurs de Paris-Roubaix, le véritable adversaire de Tadej Pogacar sera ailleurs.

« On peut penser que ce sera le plus malin qui gagnera »

Lors de la reconnaissance du parcours, Gouvenou a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « L'arrivée de Tadej Pogacar, c'est quand même un moment exceptionnel. On attend la venue du dernier vainqueur du Tour de France depuis 34 ans... et voilà, c'est pour 2025 ! On est impatients. On sait qu'il est ultra dominateur en ce moment. Par contre, on ne sait pas comment il va se comporter sur Paris-Roubaix. Si on peut gagner Paris-Roubaix sans l'avoir fait avant ? Si on regarde les statistiques, non... mais avec lui, on ne sait jamais. Il tape à la porte de la légende du cyclisme, il est de la grandeur d'un Eddy Merckx, et il a envie d'ajouter ce Monument à son palmarès. Pour l'instant, rien ne lui résiste. Mais le vrai adversaire de Pogacar, c'est en premier lieu le parcours, et ce sera intéressant de le jauger dessus, avec 55 km de pavés redoutables. On peut penser qu'ils vont quand même l'éreinter. Après ça seulement, il devra s'occuper de la concurrence, avec des coureurs à leur top comme Mathieu van der Poel, Filippo Ganna, Mads Pedersen, et un Wout Van Aert qui revient bien. Cela promet énormément, et on peut penser que ce sera le plus malin qui gagnera Paris-Roubaix ».