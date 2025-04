Cyclisme : Désaccord Armstrong-Wiggins autour du cas Pogacar

Alexandre Higounet

En remportant son deuxième Tour des Flandres, Tadej Pogacar a remporté le huitième monument de sa carrière (2 Tour des Flandres, 2 Liège Bastogne Liège, 4 Tour de Lombardie). Sa domination incroyable n’est pas sans susciter des interrogations sur sa place dans l’histoire, sur laquelle Lance Armstrong et Bradley Wiggins ont exprimé un désaccord.

Alors qu’il n’était pas parvenu à lâcher Mathieu Van der Poel dans le Poggio sur Milan San Remo, malgré une attaque titanesque quelques kilomètres plus tôt dans la Cipressa, Tadej Pogacar y est parvenu sur le Tour des Flandres, lors du dernier passage du Vieux Quaremont. Conscient qu’il passait mieux les monts que son principal rival, le leader slovène a opéré un véritable travail de sape qui a fini par essorer le Hollandais. Ce nouveau succès impressionnant, son deuxième dans le Tour des Flandres, commence à susciter des débats autour de la place qu’il laissera dans l’histoire.

« Cet homme semble n’avoir aucun limite »

Lors de son podcast The Move, Lance Armstrong n’a pas hésité à placer Tadej Pogacar au rang de meilleur coureur de tous les temps, dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad : « Chaque fois qu'il porte un numéro, il est là. Dimanche, pour sa troisième participation, il a remporté sa deuxième victoire au Tour des Flandres. Cet homme semble n'avoir aucune limite. Je ne vois personne qui pourrait le contredire : pour moi, Tadej Pogacar est le GOAT (le plus grand de tous les temps, ndlr) ».

« S’il parvient à courir encore cinq ans à ce niveau, alors Pogacar se rapprochera de Merckx »

La prise de position de l’ancien coureur américain n’a pas été partagée par Bradley Wiggins, pour qui Pogacar doit encore accomplir beaucoup de chose avant de prétendre à ce rang : « S'il parvient à courir à ce niveau pendant encore environ cinq ans et à maintenir cette domination, il se rapprochera de Merckx. Pogacar veut gagner chaque course à laquelle il participe. On n'a pas vu ça depuis Eddy Merckx. Il domine de janvier jusqu'à la dernière course de la saison. Merckx a révolutionné le sport à l'époque, et Pogacar récidive : il rompt avec la tradition. Pour moi, Pogacar est actuellement le deuxième plus grand coureur de tous les temps ». Nul doute que s’il remporte Paris-Roubaix dimanche prochain, Tadej Pogacar s’approchera encore un peu plus de ce statut.