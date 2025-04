Mercato - OM : Coup de fil gagnant de Benatia ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Promu directeur du football de l’OM au début du mois de janvier par le président Pablo Longoria, Medhi Benatia ne chôme pas. En plus d’avoir tenté sa chance avec Jakub Kiwior entre autres qui flambe à Arsenal ces dernières semaines, le dirigeant marseillais a pris son téléphone pour vendre le projet du club à Aymeric Laporte. Tous les voyants seraient au vert…

A l’Olympique de Marseille, seul Luiz Felipe Ramos a déposé ses valises dans la cité phocéenne cet hiver pour renforcer la charnière centrale de l’équipe de Roberto De Zerbi. Et pourtant, Medhi Benatia a révélé à La Provence avoir tenté tant bien que mal d’accueillir un autre joueur dans ce secteur de jeu. « Il (ndlr De Zerbi) a demandé deux centraux, c'est vrai, mais on n'a pas pu les faire ».

«Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé»

Parmi les joueurs pistés par l’OM, le directeur du football de l’équipe marseillaise a commenté pendant ladite interview trois profils étudiés : Jakub Kiwior (Arsenal), Benoît Badiashile (Chelsea) et Kalidou Koulibaly (Al-Hilal). Néanmoins, Medhi Benatia aurait passé un coup de fil à un autre défenseur, champion d’Europe avec l’Espagne, comme révélé par le journaliste Loïc Tanzi sur L’Équipe de Greg à la fin du mercato hivernal. « On sort deux noms (Tel et Rashford), mais Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça. Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé. Il appelle les joueurs pour leur vendre un projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il essaie ».

Aymeric Laporte à l’OM, si...

D’après La Minute OM, il semblerait que le club phocéen n’ait pas refermé le dossier Aymeric Laporte. Le nom du joueur d’Al-Nassr, bien parti pour quitter l’Arabie saoudite à la prochaine intersaison, figurerait bien dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille et son comité directeur. Il faudrait cependant une qualification impérative pour la prochaine Ligue des champions. Si tous les voyants sont au vert grâce à un sprint final réussi par le groupe de Roberto De Zerbi après la mise au vert à Rome, Aymeric Laporte pourrait bien être le prochain roc défensif de l’OM…