Géraldine Maillet : «Ignoble», Daniel Riolo explose !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de l'émission Ouvre ton Tel avec l'ancien basketteur Stephen Brun sur RMC dimanche dernier, Daniel Riolo a lâché quelques confidences sur son couple avec Géraldine Maillet. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon Poste est régulièrement pris à partie sur les réseaux sociaux, et cela fait craquer le journaliste, qui peut très vite s'enflammer.

Discret sur sa relation avec Géraldine Maillet, Daniel Riolo sait réagir lorsque l’occasion se présente. Au cours d’une séquence avec Stephen Brun durant l'émission Ouvre ton tel sur RMC, le journaliste a admis qu’il pouvait très vite monter dans les tours, notamment lorsque sa femme, ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon Poste sur C8, se fait copieusement insulter sur les réseaux sociaux.

Riolo affiche sa nervosité

« Il y a quoi dans mes DM ? Franchement, ça m'arrive de parler à des gens, ils me posent des questions, on échange. Et tout le monde sait que si on m'insulte perso, je ne dis rien, mais je ne tiens pas quand c'est ma famille. Et souvent je réponds. Je peux être hyper violent, mais je vous assure, il faut se rendre compte de ce qu'on est capable de recevoir. Souvent, c'est quand ça touche ma femme » a confié Daniel Riolo.

« C'est tellement ignoble »

Le chroniqueur emblématique de l’After Foot n’a pas dévoilé la nature de ces messages, mais Riolo avoue qu’il vit mal ce genre de situations. « Mais c'est tellement ignoble ce qu'on m'envoie, si on me dit deux phrases, je peux répondre dix phrases. Je réponds au quart de tour et même pas proportionné. Je l'avoue, je craque. Je préfère faire ça que de prendre au fond de moi-même. Le prendre, l'ingurgiter, ça va me faire du mal et les gens cherchent ça. Répondre, moi ça me permet de purger et après, je passe à autre chose » a-t-il déclaré dimanche dernier.