«Je craque» : Insulté, Daniel Riolo pète un câble !

La rédaction

Daniel Riolo, connu pour ses prises de position tranchées, fait face à une vague de haine sur les réseaux sociaux. Invité de l’émission Ouvre ton tel sur RMC, le chroniqueur a confié ne pas réussir à encaisser les insultes, surtout quand elles visent ses proches. Éreinté, il avoue parfois craquer et répondre violemment pour se soulager.

Chroniqueur emblématique de L'After Foot sur RMC, Daniel Riolo ne laisse personne indifférent. Ses prises de position sans filtre lui valent une large audience, mais aussi de nombreux détracteurs. Sur les réseaux sociaux, les messages d’insultes se multiplient, publiquement comme en privé. Dans ses messages directs, Daniel Riolo confie recevoir des propos particulièrement haineux, auxquels il ne parvient pas toujours à rester insensible.

Riolo pète un câble

Invité de l’émission Ouvre ton tel sur RMC, Daniel Riolo s’est livré sur les attaques personnelles dont il est la cible. Il explique que, si les critiques ne l’atteignent pas toujours, celles qui visent ses proches le touchent profondément :

«Il y a quoi dans mes DM ? Franchement, ça m'arrive de parler à des gens, ils me posent des questions, on échange. Et tout le monde sait que si on m'insulte perso, je ne dis rien, mais je ne tiens pas quand c'est ma famille. Et souvent je réponds. Je peux être hyper violent, mais je vous assure, il faut se rendre compte de ce qu'on est capable de recevoir. Souvent, c'est quand ça touche ma femme.»

«C’est tellement ignoble ce qu’on m’envoie»

Daniel Riolo assume ses réactions parfois disproportionnées, qu’il justifie par un besoin de se libérer de la pression :

«Mais c'est tellement ignoble ce qu'on m'envoie, si on me dit deux phrases, je peux répondre dix phrases. Je réponds au quart de tour et même pas proportionné. Je l'avoue, je craque. Je préfère faire ça que de prendre au fond de moi-même. Le prendre, l'ingurgiter, ça va me faire du mal et les gens cherchent ça. Répondre, moi ça me permet de purger et après, je passe à autre chose.»