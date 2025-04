«Je craque», Daniel Riolo pète un câble sur les réseaux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'antenne, sur RMC, Daniel Riolo est connu pour ses coups de gueule. N'ayant pas sa langue dans sa poche, il n'hésite donc pas à dire ce qu'il pense et visiblement, il en serait de même en privé. En effet, sur les réseaux sociaux, Riolo reçoit de nombreuses insultes et certaines ne manquent pas de faire vriller le journaliste, qui ne se fait pas prier pour répondre.

Visage de L'After Foot sur RMC, Daniel Riolo est un personnage qui divise. En effet, ses avis tranchés sont loin de faire l'unanimité auprès des auditeurs. Si le journaliste a donc ses partisans, il a également ses détracteurs. Et ils sont nombreux. Régulièrement, on peut d'ailleurs voir des vagues d'insultes à l'encontre de Daniel Riolo sur les réseaux sociaux. Des messages publics, mais aussi privés. Dans ses DM, ce sont de multiples infamies qui lui sont alors balancées et face à certaines, il lui est impossible de rester de marbre.

« Je ne tiens pas quand c'est ma famille »

Pour Ouvre ton tel sur RMC, Daniel Riolo a évoqué de ce qu'il reçoit en DM sur ses réseaux sociaux. Il a alors été question d'insultes et comme l'a expliqué le journaliste, parfois, il ne peut pas se retenir de répondre en insultant également : « Il y a quoi dans mes DM ? Franchement, ça m'arrive de parler à des gens, ils me posent des questions, on échange. Et tout le monde sait que si on m'insulte perso, je ne dis rien, mais je ne tiens pas quand c'est ma famille. Et souvent je réponds. Je peux être hyper violent, mais je vous assure, il faut se rendre compte de ce qu'on est capable de recevoir. Souvent, c'est quand ça touche ma femme ».

« C'est tellement ignoble ce qu'on m'envoie »

« Mais c'est tellement ignoble ce qu'on m'envoie, si on me dit deux phrases, je peux répondre dix phrases. Je réponds au quart de tour et même pas proportionné. Je l'avoue, je craque. Je préfère faire ça que de prendre au fond de moi-même. Le prendre, l'ingurgiter, ça va me faire du mal et les gens cherchent ça. Répondre, moi ça me permet de purger et après, je passe à autre chose », a ensuite ajouté Daniel Riolo, qui peut donc se montrer virulent en message privé.