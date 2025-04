Adil Rami, le coup de foudre en plein live !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Peu sont ceux qui misaient au coup d'envoi de la saison 14 de Danse avec les stars sur les chances d'Adil Rami d'aller au bout. Et pourtant, à chaque prime, le champion du monde a perfectionné sa technique avec sa partenaire Ana Riera jusqu'en finale et en arrivant à faire chavirer le cœur des juges dont Fauve Hautot qui s'est dit « embarquée » par son talent et son authenticité.

Une fois de plus, Adil Rami a bluffé son monde et le jury de Danse avec les stars. La demi-finale de la 14ème saison de l'émission de TF1 était diffusée ce vendredi 18 avril. L'occasion pour l'ex-défenseur de l'OM de se régaler les téléspectateurs d'un American Smooth avec sa partenaire de danse Ana Riera sur la chanson de Lady Gaga intitulée I'll never love again.

«Tu arrives vraiment à m’embarquer avec ton talent d’interprète»

Résultat des courses ? 39 points récoltés. Un carton presque plein puisque les juges lui ont décerné trois 10 et un 9, bis repetita de sa prestation de la semaine dernière. Direction la finale de Danse avec les stars pour Adil Rami où il sera opposé à Florent Manaudou et Lenie. Membre du jury, Fauve Hautot est tout bonnement éprise par l'implication et l'authenticité du champion du monde 2018 vis-à-vis de la danse. « Tu arrives vraiment à m’embarquer avec ton talent d’interprète. Ça fait trois mois que tu étudies la danse et que tu la prends vraiment au sérieux, et il y a une nette amélioration dans ta posture, dans ta délicatesse ».

«C’est tellement fait avec authenticité»

« Tout ce que tu fais est ultra engagé et ultra précis. Tu as un parcours remarquable et c’est tellement fait avec authenticité que c’est grandement mérité ». a conclu Fauve Hautot lors de son verdict. De son côté, Adil Rami a révélé être aux antipodes des paroles de la chanson sur laquelle il dansait en raison de son amour grandissant semaine après semaine pour la danse.