«Je fais peur», la polémique relancée à l'OM !

Exclu lors de la rencontre de Coupe de France face au Coupe de France, Medhi Benatia serait-il victime d'un délit de faciès ? Alors que cette polémique raciste a fait beaucoup parler au cours des derniers mois, c'est encore et toujours le cas aujourd'hui. D'ailleurs, le directeur du football de l'OM en a remis une couche alors que la sanction de Benatia a dernièrement été confirmée.

Medhi Benatia avait fait couler beaucoup d’encre il y a quelques mois. Après avoir demandé des explications à l’arbitre lors du match de Coupe de France contre Lille, le directeur du football de l’OM avait été exclu et avait écopé d’une suspension de six mois (dont trois avec sursis). Interrogé dans les colonnes de La Provence, le dirigeant de l'OM est revenu sur ce fâcheux épisode.

«Je fais plus peur qu’un autre ?»

Estimant avoir été victime d'un délit de sale gueule, Medhi Benatia a alors expliqué dans son entretien pour La Provence, évoquant un possible fond raciste à cette affaire : «J'ai parlé une seule fois de l’arbitrage, à Lyon, quand on a gagné. Une seule fois. D’ailleurs, je suis passé devant le CNOSF la semaine dernière et la sanction après le match de Coupe de France contre Lille a été confirmée (six mois de suspension dont trois avec sursis). Mais vous savez ce qu’a dit le représentant de la Fédération française de football ? Il a dit : "Quand on voit M. Benatia, il est plus impressionnant physiquement et il fait beaucoup plus peur qu’Olivier Létang". C’est sérieux ? C’est pour vous dire dans quel monde on vit. Pourquoi je fais plus peur qu’un autre ?»

Le président de l’OM sur la même longueur d’onde

Une théorie partagée à demi-mot par le président de l’OM, Pablo Longoria. «Concernant Medhi, je ne vais pas dire si c’est un délit de sale gueule ou non. Je peux avoir mon avis, mais je vous laisse débattre. Mais il y a un narratif autour de Medhi que je n’aime pas et que je tiens à condamner», avait-il déjà confié sur les ondes de RMC.