Du jamais vu à l'OM, le déménagement surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille n'est plus aussi bien classé qu'il y a deux mois de cela en raison d'un enchaînement de résultats négatifs. De quoi pousser Roberto De Zerbi à tirer la sonnette d'alarme en émettant plus qu'une simple hypothèse de stage... de plusieurs semaines. Et ce, loin de Marseille. Explications.

Insatisfait de ce qu'il voyait à l'OM qui n'avait pas bénéficié d'un stage de préparation avec l'équipe pendant la période estivale de pré-saison, Roberto De Zerbi avait mis sur pied un stage de quatre jours et trois nuits à Mallemort dans l'optique d'être plus en connexion avec son groupe dans la foulée du succès au RC Lens le 23 novembre (3-1). Et il se trouve que l'entraîneur de l'OM soit encore plus inspiré à présent au vu de la tournure des évènements en cette fin de saison cruciale pour l'Olympique de Marseille sportivement parlant.

L'OM est en crise de résultats, De Zerbi a la solution ?

En effet, sur ses sept dernières sorties de Ligue 1, le groupe entraîné par Roberto De Zerbi ne compte que deux succès pour cinq défaites. Sa place un temps confortable de dauphin du PSG au classement n'est plus et appartient désormais à l'AS Monaco. 3ème, l'OM doit impérativement se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions en raison des investissements financiers conséquents effectués l'été dernier pour lancer la nouvelle ère sportive portée par De Zerbi à l'Olympique de Marseille.

Une mise au vert loin de Marseille jusqu'à la fin de la saison ?

Afin de redresser la barre dans le sprint final de cette Ligue 1 après la réception de Montpellier, lanterne rouge du classement, Roberto De Zerbi prendrait grandement en considération une mise au vert s'étirant sur plusieurs semaines désormais. Le stage en question animerait les pensées de l'entraîneur de l'OM d'après diverses sources jointes au club selon L'Equipe. Ladite mise au vert serait susceptible de débuter dès la semaine prochaine... jusqu'au terme de la saison ! Un déménagement jamais vu loin de Marseille à ce stade de la saison pour l'OM...