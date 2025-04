Vente OM : La nouvelle annonce en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, Thibaud Vézirian annonçait l'officialisation imminente de la vente de l'OM. Mais voilà que plus de 4 ans plus tard, celle-ci n'ai toujours pas tombée et Frank McCourt est toujours à la tête du club phocéen. Le journaliste se serait-il complètement trompé dans ce dossier XXL ? Malgré la situation et le retard pris, Vézirian n'en démord pas à propos de l'OM, expliquant d'ailleurs les raisons ce deal qui ne serait que repoussé à plus tard.

Le bon moment arrivera-t-il pour officialiser la vente de l'OM ? Cela fait maintenant plus de 4 ans que Thibaud Vézirian annonce la cession du club phocéen et malgré les nombreux démentis, le journaliste n'en démord pas. Régulièrement, sur ses réseaux, il en rajoutez une couche à propos de ce dossier qui fait parler. Et voilà que Vézirian l'a à nouveau évoqué, clamant haut et fort qu'il n'a pas eu tort en ce qui concerne cette vente de l'OM.

« J'aurais bien voulu dire que j'avais tort mais malheureusement non »

« 4 ans et toujours rien, faut avouer que j'ai tort ? Non, c'est ce qui s'appelle les affaires, ça s'appelle la politique, ça s'appelle le business, ça s'appelle tout ce qui se prépare en coulisses avec tout ce qui a été expliqué. J'aurais bien voulu arrêter de travailler dans le vent, j'aurais bien voulu dire que j'avais tort mais malheureusement non. C'est bête. Il faut aller chercher ce qu'est un pacte d'associé, la recapitalisation d'une dette », a ainsi balancé Thibaud Vézirian lors d'un live Twitch.

« Oui, je vais donner la date alors que ce n'est pas défini »

De même, le journaliste a également expliqué à propos de cette vente de l'OM : « Je ne donne jamais aucune date ? Oui, je vais donner la date alors que ce n'est pas défini. Exactement. Et puis je n'ai pas eu de mise en demeure, je n'ai pas assez pris de coups à révéler des informations confidentielles ».