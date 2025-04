OM : Un renfort est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Première recrue hivernale, Luiz Felipe a enchaîné les pépins physiques depuis son arrivée à l’OM, avec qui il n’a disputé que deux petits matchs pour le moment. Le défenseur âgé de 27 ans devrait en revanche être de retour samedi pour la réception de Montpellier, son coéquipier Amir Murillo ayant indiqué qu’il allait bien et qu’il était disponible pour cette rencontre.

Après avoir concédé une quatrième défaite lors de ses cinq derniers matchs le week-end dernier face à l’AS Monaco (3-0), l’OM reçoit Montpellier samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Les Olympiens doivent à tout prix retrouver le chemin de la victoire dans l’optique de se qualifier en Ligue des champions et devraient pouvoir compter sur un renfort en défense, où ils sont toujours privés de Leonardo Balerdi.

« Luiz Felipe va bien et il est disponible »

Alors qu’il n’a disputé que deux matchs depuis son arrivée à l’OM l’hiver dernier, contre le FC Nantes (2-0) et le PSG (3-1), Luiz Felipe devrait pouvoir participer à cette rencontre. « On a travaillé ce que l'on travaille toujours, être unis et plus proches sur le terrain aussi. Luiz Felipe va bien et il est disponible. On est sûrs qu'il apportera son expérience et son jeu défensif à l’équipe pour ces derniers matchs », a confié Amir Murillo ce vendredi en conférence de presse.

Balerdi se rapproche lui aussi d’un retour

Un retour qui va faire du bien dans un secteur de jeu décimé. Contre l’AS Monaco, Roberto De Zerbi a aligné Ulisses Garcia, Geoffrey Kondogbia et Amir Murillo dans sa défense à trois. Victime d’une entorse des ligaments du genou gauche contre Reims (3-1), Leonardo Balerdi se rapproche lui aussi d’un retour. « Ne pense qu’à mon retour. Aujourd’hui plus que jamais, regardons tous ensemble vers l’avant. Pas à pas, match après match. Pour accomplir nos objectifs communs. Avec des efforts, du travail et de la confiance : tout est possible. Joueurs, staff, direction et supporters, tous ensemble. Allez l’OM », a déclaré le capitaine de l’OM sur Instagram.