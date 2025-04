OM : Un renfort s'annonce sur Instagram ?

La rédaction

Absent depuis sa blessure au genou face à Reims, Leonardo Balerdi a publié un message motivant sur Instagram. Le défenseur argentin garde la tête à l’OM et vise un retour pour le sprint final. Une bonne nouvelle pour un club en pleine crise défensive à quelques journées de la fin du championnat.

Leonardo Balerdi n’a pas joué à l’OM depuis plusieurs matchs et ne devrait pas jouer contre Montpellier à cause d’une blessure au genou. Touché au bout de 30 minutes contre le Stade de Reims, sa sortie n’a pas aidé l’OM à éviter la débâcle et la lourde défaite 3-1. Mais s’il est absent des terrains, Leonardo Balerdi a toujours la tête à l’OM.

«Ne pense qu’à mon retour»

Le joueur a d’ailleurs laissé un message encourageant dans sa story Instagram. On voit le défenseur de l’OM en tenue d’entraînement avec un mot pour la fin de saison olympienne :

«Ne pense qu’à mon retour. Aujourd’hui plus que jamais, regardons tous ensemble vers l’avant. Pas à pas, match après match. Pour accomplir nos objectifs communs. Avec des efforts, du travail et de la confiance : tout est possible. Joueurs, staff, direction et supporters, tous ensemble. Allez l’OM.»

Un retour espéré pour l’OM

Un retour pour le sprint final ferait du bien à l’OM, en pleine crise défensive. Avec les blessures de Leonardo Balerdi et Luiz Felipe, Roberto De Zerbi a dû innover en défense en n’alignant aucun central dans sa défense à trois face à Monaco. L’OM, qui doit encore jouer face à Brest, Lille ou encore Rennes, verrait d’un bon œil le retour de son capitaine pour décrocher une qualification en Ligue des champions. Cela passera dans un premier temps par une victoire impérative face à Montpellier ce samedi, au Stade Vélodrome.