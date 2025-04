Mbappé : C'est terminé, Dembélé peut rêver !

Alexis Brunet

Mercredi soir, le Real Madrid a dit adieu à ses espoirs de gagner une nouvelle Ligue des champions. Le club espagnol s’est une nouvelle fois incliné contre Arsenal (5-1 au cumulé) et Kylian Mbappé n’a pas du tout brillé. Selon Jérôme Rothen, le Français ne devrait donc pas gagner le Ballon d’Or, ce qui pourrait profiter à son compatriote et ami Ousmane Dembélé.

Arsenal, le PSG, l’Inter Milan ou le FC Barcelone. L’un de ces quatre clubs remportera la Ligue des champions le 31 mai prochain. Cela ne sera pas le Real Madrid, qui s’est fait surclasser par les Gunners en quart de finale. Après leur victoire 3-0 lors du match aller, les coéquipiers de Bukayo Saka ont réussi l’exploit d’également s’imposer à Santiago-Bernabéu (1-2).

Mbappé n’aura pas le Ballon d’Or selon Rothen

Une élimination qui ne fait pas les affaires de Kylian Mbappé. En rejoignant le Real Madrid, le Français espérait ainsi se donner plus de chances de remporter le Ballon d’Or. Cette année, le trophée devrait encore une fois lui échapper selon l’avis de Jérôme Rothen, qui s’est exprimé sur RMC. « On parle de Kylian Mbappé. Il est arrivé dans le club de ses rêves avec l’ambition de gagner tous les trophées, dont la Ligue des champions, et de faire partie des meilleurs joueurs au monde pour remporter le Ballon d’or. Collectivement et individuellement, c’est un échec. Il n’aura pas le Ballon d’or cette année. C’est un échec cuisant. On lui a trouvé en début de saison des circonstances atténuantes. On pouvait lui accorder un temps d’adaptation. Mais quand tu es Mbappé, le temps d’adaptation est plus court. Il a marqué beaucoup de buts, mais dans le jeu c’est catastrophique. »

Une opportunité pour Ousmane Dembélé ?

Si Kylian Mbappé est écarté de la course au Ballon d’Or, il ne reste plus beaucoup de candidats crédibles. Ousmane Dembélé fait donc encore plus partie des favoris, lui qui enchaîne les buts avec le PSG et qui est qui plus est toujours qualifié en Ligue des champions et qui peut croire au titre final. Cela serait alors un sacré argument pour remporter le plus grand des trophées individuels.