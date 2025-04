Le PSG prépare une folie !

Alexis Brunet

Le PSG montre depuis plusieurs années qu’il fait partie des meilleurs clubs du monde et cela se prouve sur tous les aspects. Au niveau sponsoring, le club de la capitale est engagé avec Nike jusqu’en 2032, mais l’objectif de la marque américaine serait de pousser au minimum jusqu’en 2039 pour fêter les cinquante ans d’union.

Depuis de très nombreuses années, le PSG est associé à Nike pour le sponsoring de ses maillots. Actuellement, les deux marques ont signé un accord jusqu’en 2032 qui est l’un des plus gros en matière de football. La firme américaine verse environ 80M€ au club de la capitale par saison. Nasser Al-Khelaïfi s’était d’ailleurs enthousiasmé pour cet accord lors de son officialisation en 2019. « Cet accord représente une étape très importante, reflétant ce que le club est devenu sur la scène mondiale et les grandes ambitions que nous avons pour l’avenir. Nike est le partenaire le plus fidèle du Club et cet accord témoigne de sa détermination à continuer à nous accompagner pendant de nombreuses années. Au cours des huit dernières saisons, nous avons développé la marque Paris Saint-Germain de manière très forte. Grâce à Nike et Jordan, nous avons vendu un nombre record de maillots cette saison, l'un des plus importants du football européen. Nous sommes impatients de poursuivre cette croissance rapide et de franchir une nouvelle étape dans les années à venir, en particulier sur les marchés émergents du football. »

Une prolongation jusqu’en 2039 ?

Si actuellement Nike et le PSG sont liés jusqu’en 2032, cette date pourrait être étendue dans un avenir plus ou moins proche. D’après les informations du Parisien, l’objectif de la marque américaine serait de prolonger ce contrat jusqu’en 2039 minimum, afin de marquer les 50 ans d’union. Un contrat qui pourrait alors être encore plus faramineux que le précédent, surtout si le club de la capitale continue à briller sur la scène européenne.

L’importance de Jordan

Mais à travers ce contrat, le PSG ne travaille pas seulement avec Nike. En effet, la marque Jordan est également de la partie. Le logo représentant Michael Jordan trône d’ailleurs sur le troisième maillot du club de la capitale, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Cela devrait d’ailleurs être le cas pour les deux prochaines saisons minimum, puisqu’un accord aurait été trouvé.