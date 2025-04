Kylian Mbappé - PSG : La folle prédiction de Cyril Hanouna !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les affiches des demi-finales de Ligue des champions sont connues. Le PSG affrontera Arsenal, tandis que le FC Barcelone fera face à l'Inter. Pas de Real Madrid. Le tenant du titre a été éliminé par les Gunners ce mercredi soir. Tout sauf une surprise pour l'animateur Cyril Hanouna, qui avait prédit un tel scénario.

Décidément, le sort s’acharne sur Kylian Mbappé. Malgré son départ du PSG, l’international tricolore ne soulèvera pas la Ligue des champions, du moins pas cette année. Sorti sur blessure ce mercredi soir, le joueur du Real Madrid a été éliminé par Arsenal (1-2). C’est donc les Gunners qui affronteront le PSG les 29 avril et 7 mai.

Le coup de fil inattendu en direct

Sur Europe 1, Cyril Hanouna est revenu sur l’élimination prématurée du Real Madrid qui, pour lui, ne faisait aucun doute. A l’antenne, l’animateur a passé un coup de fil à l’un de ses amis pour confirmer sa prédiction. « Tu avais dit qu’avec Kylian Mbappé, le PSG n’avait rien eu, alors, peut-être, sans Kylian ça allait le faire. A l’époque j’étais sceptique. Et tu m’avais répondu que sans Kylian ils allait aller loin et même la chercher. Si tu m’avais dit qu’ils allaient aller plus loin que le Real Madrid ? Oui, oui. Tu m’as dit que tu ne sentais pas le Real » a déclaré l’ami de l’animateur ce jeudi.

« J’en ai marre »

Alors que le PSG performe en 2025, Hanouna, proche de Nasser Al-Khelaïfi, a répondu aux détracteurs. « On ne kiffe pas le PSG ? C’est exceptionnel ! Maintenant, vous avez vu Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi sont exceptionnels. L’hypocrisie des gens, j’en ai marre » a-t-il lâché.